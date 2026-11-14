Le Danemark fait voler le Portugal en éclats

Portugal 1-4 Danemark

Buts : B. Silva (90 e +3) // Højbjerg (43 e SP), Højlund (49 e et 57 e ) et Andersen (75 e ) pour le Danemark

Allô Cristiano ? Pour la grande première après la retraite internationale de leur icône, les Portugais ont sombré à Braga face au Danemark (0-4) . Une soirée qui avait débuté par un hommage à CR7, tous les joueurs entrant sur la pelouse avec son maillot, avant de virer au cauchemar. Des Portugais à côté de leurs pompes dès le premier acte, même le tableau d’affichage ne le laisse pas encore deviner. Rasmus Højlund se voit d’abord refuser un but pour hors-jeu, mais la Seleçao laisse passer l’avertissement. Et à la suite d’une main de Ruben Dias détectée par la vidéo, Pierre-Emile Højbjerg peut ouvrir le score depuis le point de penalty (0-1, 43 e ) .…

TB pour SOFOOT.com