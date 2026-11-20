Le ministre de la Justice danois Nicolai Wammen et le ministre des Affaires étrangères Lars Lekke Rasmussen à Copenhague le 20 novembre 2026 ( Ritzau Scanpix / Emil Nicolai Helms )

Grand appui de l'Ukraine, le Danemark a accusé Moscou d'avoir fomenté une tentative d'assassinat d'un rappeur ukrainien sur son sol et va expulser l'attaché de défense de l'ambassade de Russie.

Ce meurtre aurait dû être réalisé lors d'un concert dans la banlieue de Copenhague avec le concours d'une bande criminelle danoise, Loyal to Familia.

"L'affaire montre, selon notre appréciation, que les services de renseignement russes ont tenté de mener à bien une exécution au Danemark", a dit le patron des services de renseignements danois (PET), Rasmus Kieffer-Kristensen, lors d'une conférence de presse.

Pour la Première ministre Mette Frederiksen, qui a réagi dans la foulée, il s'agit d'une "illustration claire de la grave situation sécuritaire dans laquelle se trouvent le Danemark et l'Europe".

Le chef des services de renseignement danois (PET), Rasmus Kieffer-Kristensen, lors d'une conférence de presse à propos du projet de meurtre présumé visant un rappeur ukrainien, à Søborg, Copenhague, le 20 novembre 2026 ( Ritzau Scanpix / Thomas Traasdahl )

"Nous faisons face à une Russie acculée, qui agit de manière plus agressive et avec une plus grande propension à prendre des risques", a-t-elle dénoncé.

Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a écrit sur X la "totale solidarité" de l'UE "avec les autorités danoises et tous les États membres qui ont récemment été la cible d'attaques hybrides russes".

"Ces actions dangereuses sont inacceptables et ne resteront pas sans réponse. Nous ne nous laisserons pas intimider. Les tactiques et les menaces de la Russie n'affaibliront pas la détermination de l'Union européenne à continuer de soutenir l'Ukraine", a-t-il ajouté.

Alors que des missiles russes sont tombés, également vendredi, sur le territoire polonais, le président français Emmanuel Macron a dénoncé vendredi soir un "agenda agressif" de la Russie sur le "territoire européen", un "pari irresponsable". Il a apporté le "soutien de la France au Danemark".

Le rappeur, identifié par la presse danoise sous son nom de scène Kyivstoner, est américano-ukrainien.

Il a déjà fait l'objet d'accusations russes l'impliquant dans une opération de contrebande de drones destinés à être utilisés lors d'une attaque ukrainienne. Selon les renseignements danois, cela faisait de lui une cible prioritaire.

"Le PET était par conséquent attentif à sa sécurité lorsqu'il est arrivé au Danemark", a expliqué Rasmus Kieffer-Kristensen.

"Nous ne plierons jamais"

Le ministre des Affaires étrangères danois Lars Løkke Rasmussen à Copenhague, le 20 novembre 2026 ( Ritzau Scanpix / Emil Nicolai Helms )

Une fois l'affaire rendue publique, le ministre des Affaires étrangères danois a annoncé avoir convoqué l'ambassadeur de Russie.

Au cours de cet entretien, il lui a notifié la décision d'expulser l'attaché militaire russe du Danemark, sous sept jours.

"Nous disons les choses très clairement : nous vous avons démasqués", a dit à la presse Lars Løkke Rasmussen.

"La réponse la plus forte que le Danemark puisse apporter, c'est de ne pas trembler et de soutenir l'Ukraine. Et nous avons bien l'intention de continuer", a-t-il ajouté.

"Nous ne nous laisserons pas intimider. Nous ne plierons jamais. Nous ne renoncerons jamais à ce en quoi nous croyons", a renchéri Mme Frederiksen.

La diplomatie russe a promis de riposter.

"Moscou donnera une réponse appropriée", a indiqué la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, citée par l'agence de presse TASS.

"Ligne rouge"

Les faits remontent au 25 septembre. Selon le PET, l'exécution devait avoir lieu le soir même, lors d'un concert donné par l'artiste dans le cadre d'un événement public rassemblant de nombreuses personnes.

Peu avant le concert, trois personnes ont été interceptées dans une voiture à proximité. La perquisition du véhicule a permis de trouver des armes à feu et des couteaux.

Deux personnes ont été inculpées vendredi pour tentative de meurtre, et pour avoir aidé un service de renseignement étranger à opérer au Danemark.

La police et les renseignements soupçonnent Loyal to Familia d'avoir participé à la planification de l'assassinat.

Le chef de la police du royaume du Danemark Lasse Boje, à Copenhague le 20 novembre 2026 ( Ritzau Scanpix / Thomas Traasdahl )

"C'est un groupe particulièrement prêt à entrer en conflit et à recourir à la violence", a rappelé le chef de la police du royaume Lasse Boje.

"Quand on se met à la disposition de services de renseignement étrangers, on franchit une ligne rouge", a-t-il dit.

Le ministère de la Justice a dit qu'il allait présenter un projet de loi donnant aux renseignements danois de "meilleurs outils" face aux menaces.

En septembre, le PET avait rappelé que la situation actuelle pouvait entraîner une hausse à la fois des activités d'influence russes et de la menace d'espionnage et de sabotage au Danemark.

Dans ce contexte tendu, le royaume scandinave a également annoncé vouloir suspendre l'attribution aux Russes de visas Schengen non essentiels.

"Nous intensifions maintenant nos efforts – pour un arrêt de tous les visas non nécessaires", a dit le ministre danois des Affaires étrangères.