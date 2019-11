Le Dakar en Arabie saoudite : «La diplomatie du carnet de chèques»

Pierre Conesa, ancien haut fonctionnaire qui a écrit « Docteur Saoud et Mister Ryad » (éditions Robert-Laffont), est un fin connaisseur des intérêts de la monarchie du Golfe. Auteur d'un rapport récent sur le lobbying saoudien en France, il décrypte la stratégie sportive d'un Etat qu'il qualifie de « théocratie monarchique ».L'Arabie saoudite est-il un pays en passe de s'ouvrir à l'étranger ?PIERRE CONESA. Pas vraiment. Mais c'est ce qu'on veut nous faire croire. C'est très étonnant d'ailleurs car en regardant les titres des articles consacrés à ce pays aux Etats-Unis sur les 70 dernières années, on se rend compte qu'on met à chaque fois en avant le caractère réformiste du nouveau dirigeant en place sur le moment.Ce n'est pas vraiment le cas ?Non. Il existe un décalage entre l'effet d'annonce et la réalité. On fait de la communication sans parler du fond. En dehors de son nouveau dirigeant Mohammed ben Salmane, l'Arabie Saoudite ne dispose d'aucun intellectuel capable d'aller sur les plateaux télé. Il se débrouille donc avec les cinq plus grosses agences de communication mondiales pour se vendre et élaborer des stratégies.Une stratégie où le sport tient donc désormais une place centrale...Oui. C'est astucieux d'avoir par exemple pensé au Dakar. Des voitures qui roulent vite dans le désert, ça n'intéresse que les hommes du royaume, cela va créer de l'animation dans le pays et montrer une belle image du pays. Plus globalement il s'agit de la diplomatie du carnet de chèques comme la pratique déjà le Qatar. Et l'Arabie Saoudite ne fait qu'imiter son voisin avec qui il est en conflit.Mais accueillir des étrangers peut avoir du bon et obliger à une certaine transparence ?Historiquement, à chaque fois que ce régime s'est ouvert vers l'extérieur, il a dans le même temps effectué un pas en arrière sur le plan intérieur. En 1991, au moment de la guerre du Golfe, il a fallu ...