Le Cycle de « Fondation », une histoire du futur

Archives. L'œuvre maîtresse du romancier et scientifique américain Isaac Asimov, est réédité. Cet article est paru dans « Le Monde » du 18 janvier 2007.

C'est un monumental roman historique, qui commence dans un avenir très lointain. Nous sommes au début du XIIIe millénaire de l'ère galactique. L'Empire est à son apogée : il englobe la totalité des mondes connus. En son centre, Trantor, cité monstrueuse qui recouvre toute la surface d'une planète.

Dans ce monde qui présente tous les dehors d'une orgueilleuse prospérité, un seul homme se souvient que les empires sont mortels. C'est un scientifique nommé Hari Seldon, père d'une nouvelle discipline, la psychohistoire, qui prétend s'appuyer sur l'étude du passé pour prédire mathématiquement le sort de l'Univers à partir de la loi des grands nombres. Ses calculs sont formels : l'Empire se meurt, et il n'est plus possible d'enrayer sa chute. S'écroulant sous son propre poids, il va immanquablement sombrer, ouvrant à l'humanité trente mille ans de ténèbres avant l'avènement d'un nouvel empire.

Cependant, notre homme a élaboré, à l'aide des outils de la psychohistoire, un plan susceptible de réduire à mille ans la période de ténèbres qui s'annonce : il fait établir aux confins de la galaxie une colonie de scientifiques, la Fondation, appelée à devenir le ferment de la renaissance. Au même moment, il fonde une deuxième Fondation, qui doit veiller, dans le plus grand secret, à l'exécution du Plan.

Telle est la trame initiale du cycle de Fondation, œuvre maîtresse du romancier et scientifique américain Isaac Asimov (1920-1992), dont les éditions Denoël republient en deux volumes les principaux éléments. Tout a commencé le 8 août 1941, lorsqu'un étudiant en chimie soumet à John Campbell, rédacteur en chef du magazine Astounding, l'idée d'une transposition dans un futur lointain de la chute de l'Empire romain. Le jeune homme connaît ses classiques : il révère Hérodote et, surtout, a dévoré plusieurs fois Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, l'œuvre fondatrice d'Edouard Gibbon, à qui il multipliera les emprunts. Publiés sous forme de nouvelles entre 1942 et 1949, ces récits sont rassemblés de 1951 à 1953 en trois volumes, repris ici dans le premier tome de l'anthologie, qui reparaît dans une nouvelle traduction.

