Le CUP va en justice pour pouvoir se déplacer à Marseille

Le CUP va en justice pour pouvoir se déplacer à Marseille

Ras-le-bol. C’est le sentiment du Collectif Ultras Paris, après une énième interdiction de déplacement à Marseille, pour le Classique qui se jouera ce dimanche soir. Pour cause, ils n’ont pas mis les pieds au Vélodrome depuis 2015.

Cette fois-ci, pas question de baisser les bras, alors c’est en justice que le collectif conteste son interdiction de déplacement. « Nous demandons à notre avocat de saisir en procédure d’urgence le Conseil d’État , afin de contester l’interdiction ministérielle à venir et de demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 28 août 2026 » , ont-ils annoncé ce mercredi soir dans un communiqué.…

LP pour SOFOOT.com