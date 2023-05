Le CUP boycotte le PSG « jusqu’à nouvel ordre »

La CUP est pleine.

À l’issue de la réunion entre le CUP et la direction du PSG, le groupe ultra a décidé de la suspension de l’activité de ses membres au Parc des Princes et en déplacement, « y compris le hand et les féminines jusqu’à nouvel ordre » . Ses représentants estiment que c’est « la meilleure et l’unique solution susceptible de préserver un avenir commun » avec la direction du club.…

GD pour SOFOOT.com