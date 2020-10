Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le CSP Limoges s'offre Strasbourg au Rhénus Reuters • 13/10/2020 à 00:08









Le CSP Limoges s'offre Strasbourg au Rhénus par Adonis Vesin (iDalgo) Brandon Jefferson (23 points) et Bonzie Colson (20) n'ont pas suffit. Limoges a renversé Strasbourg pour empocher sa troisième victoire de la saison (74-66). La SIG a dominé la première mi-temps (45-41), se montrant plus précis que le CSP, surtout derrière l'arc (5/8 contre 3/10). Seulement, à défaut d'être réalistes, les Limougeauds ont resserré leurs griffes en défense. Avec 10 points dans le troisième quart-temps et onze dans le dernier, les Alsaciens ont été étouffés. DeMarcus Nelson (18 points, 5 rebonds) et Jerry Boutsiele (15 points, 8 rebonds) ont aidé leur formation à se détacher progressivement dans l'ultime acte pour s'imposer sans trembler.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.