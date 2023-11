Le Crif déplore une "inversion accusatoire" visant les juifs

Le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) Yonathan Arfi lors d'une conférence de presse à Paris le 25 octobre 2023 ( AFP / EMMANUEL DUNAND )

Le président du Crif Yonathan Arfi s'est inquiété d'une "inversion accusatoire" visant les juifs après l'attaque du Hamas contre Israël du 7 octobre, dimanche en ouverture d'une convention annuelle empreinte d'inquiétude face à la résurgence des actes antisémites.

"Les juifs comme l'Etat d'Israël font face à une terrifiante inversion accusatoire (...) C'est une perversion à laquelle notre histoire nous a largement habitués", a déploré le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif).

Israël, "victime de l'attaque la plus violente de son histoire, est en position d'accusé. Or Israël est une démocratie" et "comme les Etats-Unis en 2001, comme la France en 2015, elle se défend comme une démocratie", a-t-il ajouté. Quant aux juifs "ils sont assignés à leur soutien à Israël" ce que "nos ennemis veulent utiliser pour nous ostraciser", a-t-il lancé.

Comme les autres intervenants, il a déploré la hausse des actes antisémites (1.518 depuis le 7 octobre) qui représentent "l'équivalent de trois fois ceux recensés en 2022".

Ces actes en France, où vit la plus grosse communauté juive d'Europe avec un demi-million de personnes environ, sont "particulièrement perturbants" , a estimé le président israélien Isaac Herzog dans un message vidéo. "Combattre l'antisémitisme n'est pas qu'une lutte pour les juifs, mais pour tous ceux qui tiennent aux valeurs universelles de liberté et de démocratie", a-t-il ajouté.

Appelant les dirigeants mondiaux à protéger les communautés juives, il a remercié Emmanuel Macron pour son "engagement profond" en ce sens, alors même que le chef de l'Etat est critiqué en France pour ne pas avoir participé à la marche contre l'antisémitisme du 12 octobre.

Cette 13e convention nationale du Crif, intitulée "après le 7 octobre, comment défendre les démocraties", se tenait sous haute protection, avec une rue barrée et un accès piéton filtré par les forces de l'ordre.

En ouverture de la journée, l'ancien président d'Israël Reuven Rivlin a allumé une bougie en mémoire des victimes du 7 octobre, avant la diffusion des portraits des otages du Hamas.

Plusieurs tables rondes étaient organisées, telles que "l'islamisme est-il un totalitarisme ?", "2027, le pire est-il certain ?" ou encore "face aux tragédies, les artistes peuvent-ils se taire?"

La journée devait se conclure par une allocution du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, à l'issue d'une table ronde rassemblant la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse et la maire de Paris Anne Hidalgo.