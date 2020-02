Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le covid-19 pourrait avoir un impact de -0,1 point de croissance en France Reuters • 13/02/2020 à 09:16









An employee wearing a protective mask works at the Kolmi-Hopen company's factory in Saint-Barthelemy-d'Anjou PARIS (Reuters) - L'épidémie de covid-19 pourrait avoir un impact de -0,1 point de croissance sur l'économie française cette année, voire plus si l'épidémie se poursuit et prend encore de l'ampleur, a estimé jeudi le ministre français de l'Economie et des Finances. "Ce virus aura évidemment un impact réel sur l'économie mondiale et sur l'économie française", a déclaré Bruno Le Maire sur BFM TV-RMC. "Si on estime que le pic est atteint ou près d'être atteint, notre évaluation c'est que l'impact sur la croissance chinoise sera de l'ordre d'un point sur l'année". "Ce qui voudrait dire 0,2 point de croissance en moins au niveau mondial et 0,1 point de croissance en moins pour la France, c'est notre évaluation (...) ça n'est pas rien", a-t-il ajouté. "Si jamais ça dure, ça persiste, voire que l'épidémie prend encore de l'ampleur, bien entendu que l'impact sera plus important". (Nicolas Delame et Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

