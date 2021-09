Le covid-19 fait exploser l'absentéisme dans les entreprises françaises en 2020

Les arrêts maladie dérogatoires liés à la pandémie de covid-19 ont alimenté la forte hausse de l'absentéisme.

(illustration) ( AFP / FREDERICK FLORIN )

Maladie, garde d'enfants, personnes vulnérables... Le covid-19 a provoqué une explosion de l'absentéisme dans les entreprises françaises en 2020, selon une étude publiée jeudi 2 septembre.

Le taux d'absentéisme s'est établi à 5,04% dans les entreprises, contre 4,18% en 2019, selon les chiffres dévoilés par le cabinet Gras Savoye Willis Tower Watson. L'absentéisme a plus progressé chez les hommes (-23%) que chez les femmes (+17%), mais les taux reste plus élevée chez ces dernières (6,08% contre 4,52%).

Seuls les hôtels, cafés et restaurants, longtemps fermés en 2020 sont épargnés par cette hausse.

"La tendance 2021 confirme une dégradation durable de l'absentéisme . Le Covid et les confinements consécutifs auront très probablement des répercussions sur le long terme", anticipent les auteurs de l'étude.

Une hausse portée par les arrêts dérogatoires

Plus d'un tiers des employés des entreprises françaises (34,07%) ont été arrêtés en 2020, un bond de plus de six points de pourcentage par rapport à 2019.

Pour calculer l'absentéisme, les auteurs de l'étude se sont basés sur les données de la Sécurité sociale et ont donc pris en compte les arrêts de travail de minimum trois jours, notamment les arrêts liés à la garde d'enfants et ceux posés par les personnes les plus vulnérables au coronavirus.

Ces arrêts dérogatoires ont alimenté la hausse des arrêts maladies (+43% en 2020), tandis que la part des arrêts ATMP (accidents du travail/maladies professionnelles) dans le taux global d'absentéisme est restée stable.

L'étude a été réalisée sur un panel de plus de 350.000 salariés issus de près de 700 entreprises.