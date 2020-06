Le cours de l'or reprend des couleurs

(illustration) ( AFP / JOEL SAGET )

La valeur refuge a gagné en attractivité, dans un contexte d'inquiétudes face à la "deuxième vague" de Covid-19 aux Etats-Unis.

L'or a repris de la valeur sur la semaine, repassant au-dessus de la barre symbolique de 1.700 dollars. "Après avoir eu l'air plutôt morose suite au rapport sur l'emploi aux États-Unis vendredi dernier, l'or a repris vie dans les jours qui ont suivi, les investisseurs réalisant que le rapport meilleur qu'attendu n'avait pas changé la tendance des taux d'intérêt", a expliqué Fawad Razaqzada, analyste pour Think Markets. Mercredi, la Fed a laissé ses taux d'intérêt inchangés, dans une fourchette comprise entre 0% et 0,25%, et a souligné qu'elle escomptait maintenir ce niveau jusqu'en 2022.

Des taux d'intérêt bas favorisent l'or, qui n'a aucun rendement, en rendant cette valeur refuge plus attractive. Par ailleurs, "les inquiétudes liées à la deuxième vague de virus aux États-Unis" ont également favorisé le métal jaune en augmentant l'aversion des investisseurs au risque, a expliqué Edward Moya, analyste pour Oanda.

Les Etats-Unis ont enregistré 941 décès supplémentaires liés au coronavirus dans les dernières 24 heures, portant à 113.774 le nombre total dans le pays, selon le comptage jeudi de l'université Johns Hopkins. La hausse du nombre d'hospitalisations dans plusieurs Etats, dont le Texas et la Caroline du Nord, fait craindre une deuxième vague qui ferait encore plus de dégâts et viendrait ralentir la lente reprise économique. Sur le London Bullion Market, l'once d'or valait 1.737,92 dollars vendredi vers 13H30 GMT, contre 1.685,06 dollars le vendredi précédent à la clôture.