Le cours de l'histoire ne peut pas être stoppé pour la réunification de Taïwan, dit Xi

Le président chinois Xi Jinping a appelé jeudi à la réunification de Taïwan avec l a Chine continentale, promettant de l'effectuer de manière pacifique, sans mentionner un quelconque recours à la force, et soulignant que le cours de l'histoire ne pouvait pas être stoppé.

Pékin considère Taïwan comme une province renégate et n'a pas exclu par le passé de recourir à la force pour ramener l'île démocratique dans son giron, sous le modèle "un pays, deux systèmes", qu'aucun parti politique majeur à Taipei ne soutient.

Résoudre la question de Taïwan est une "mission historique inébranlable" du Parti communiste chinois (PCC), a déclaré Xi Jinping lors d'un discours prononcé au Grand Palais du Peuple, à Pékin, à l'occasion d'un événement marquant le 160e anniversaire du héros révolutionnaire Sun Yat-sen.

"Le cours de l'histoire ne peut pas être stoppé", a-t-il poursuivi. "La réunification totale de la mère patrie doit être réalisée et elle le sera".

Le Conseil taïwanais des affaires continentales a rétorqué en disant que ni le gouvernement ni le peuple de l'île ne pouvaient accepter le principe "un pays, deux systèmes", qui reviendrait en fin de compte à se soumettre au régime autoritaire du Parti communiste.

La Chine prône en effet le principe d'une "réunification pacifique et de la politique d''un pays, deux systèmes'", a dit le président chinois, ajoutant que Pékin était disposé à engager des discussions avec Taipei sur ce principe d'"une seule Chine".

" S'agissant de la formulation relative à l'unification taïwanaise, elle ne diffère guère de ce qui a été dit par le passé", a poursuivi le porte-parole du Conseil taïwanais des affaires continentales.

Tous les Chinois, y compris ceux de Taïwan, devraient s'unir pour s'opposer ensemble aux forces "séparatistes" prônant l'indépendance de Taïwan et œuvrer en faveur d’un développement pacifique des relations entre les deux rives du détroit, a ajouté Xi Jinping.

Bien que le président chinois n'ait pas évoqué le recours à la force, auquel la Chine n’a jamais renoncé en ce qui concerne Taïwan, ses forces armées opèrent quotidiennement autour de l’île.

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré avoir détecté 29 appareils militaires chinois, dont des avions de chasse J-16 et des drones, effectuant une "patrouille conjointe de préparation au combat" autour de Taïwan en coordination avec des navires de guerre chinois, à partir de jeudi.

Les propos de Xi Jinping interviennent une semaine avant le sommet de l'APEC qui se tiendra à Shenzhen, pôle technologique du sud de la Chine, où il doit rencontrer son homologue américain Donald Trump, ainsi qu'un peu plus de deux semaines avant d'importantes élections locales à Taïwan.

TAÏWAN DÉFEND SON IDENTITÉ DISTINCTE

Le mois dernier, Taïwan a appelé sa population à boycotter tous les événements organisés par la Chine pour commémorer l’anniversaire de Sun Yat-sen, affirmant que la Chine avait une vision déformée de sa personne et de son héritage.

Pékin considère cette figure révolutionnaire comme un grand héros national et un patriote, et le présente comme le précurseur de la révolution communiste de 1949 qui a contraint le gouvernement de la République de Chine, vaincu, à se réfugier à Taïwan.

Xi Jinping a déclaré que Sun Yat-sen était un grand héros national, un grand patriote et un "grand pionnier de la révolution démocratique chinoise".

"Sun Yat-sen a toujours défendu l'unité du pays et la solidarité de la nation et il s’est fermement opposé à tous les discours et actes visant à diviser le pays ou la nation", a-t-il déclaré.

Mais à Taïwan, Sun Yat-sen est officiellement considéré comme le "père de la nation" et son portrait trône dans le bureau présidentiel.

Si le président taïwanais Lai Ching-te et son Parti démocratique progressiste au pouvoir défendent l'identité distincte de Taïwan par rapport à la Chine, ils adoptent depuis quelque temps un ton plus ferme envers Pékin concernant le rôle de la République de Chine.

Taïwan s'est notamment montré particulièrement irrité par les tentatives de Pékin de s'attribuer le mérite de la victoire lors de la Deuxième Guerre mondiale, affirmant que c'était le gouvernement de la République de Chine qui avait combattu aux côtés des Alliés, la République populaire de Chine n'existant pas à l'époque.

Pékin qualifie Lai Ching-te de "séparatiste" et a refusé de dialoguer avec lui. Le président taïwanais affirme que seul le peuple de Taïwan peut décider de son avenir.

Mercredi soir, les ministres des Affaires étrangères du G7, réunis à Paris pour une réunion, ont déclaré que les actions de plus en plus affirmées de la Chine dans les eaux situées à l'est de Taïwan menaçaient la stabilité régionale et la liberté de navigation.

La déclaration commune du G7, la plus ferme à ce jour concernant les activités chinoises, a été saluée par la présidence taïwanaise mais constitue pour le ministère chinois des Affaires étrangères "une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Chine et calomnie et diffame de manière malveillante la Chine".

(Bureau de Pékin, avec la contribution de Ben Blanchard et Yimou Lee à Taipei ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)