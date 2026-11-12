Le cours de l'histoire ne peut pas être stoppé pour la réunification de Taïwan, dit Xi

Le président chinois Xi Jinping a appelé jeudi à la réunification de Taïwan avec la mère patrie, promettant de l'effectuer de manière pacifique, sans mentionner un quelconque recours à la force, et soulignant que le cours de l'histoire ne pouvait pas être stoppé.

Pékin considère Taïwan comme une province renégate et n'a pas exclu par le passé de recourir à la force pour ramener l'île démocratique dans son giron, sous le modèle "un pays, deux systèmes", qu'aucun parti politique majeur à Taipei ne soutient.

Résoudre la question de Taïwan est une "mission historique inébranlable" du Parti communiste chinois (PCC), a déclaré Xi Jinping lors d'un discours prononcé au Grand Palais du Peuple, à Pékin, à l'occasion d'un événement marquant le 160e anniversaire du héros révolutionnaire Sun Yat-sen. "Le cours de l'histoire ne peut pas être stoppé", a-t-il poursuivi. "La réunification totale de la mère patrie doit être réalisée, et elle le sera".

La Chine adhère au principe d'une "réunification pacifique et de la politique d''un pays, deux systèmes'", a dit le président chinois, ajoutant que Pékin était disposé à engager des discussions avec Taipei sur ce principe d'"une seule Chine".

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès du gouvernement taïwanais.

(Bureau de Pékin, avec la contribution de Ben Blanchard à Taipei)