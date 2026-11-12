 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le cours de l'histoire ne peut pas être stoppé pour la réunification de Taïwan, dit Xi
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 05:31

Ajouter Boursorama à vos sources

Le président chinois Xi Jinping a appelé jeudi à la réunification de Taïwan avec la mère patrie, promettant de l'effectuer de manière pacifique, sans mentionner un quelconque recours à la force, et soulignant que le cours de l'histoire ne pouvait pas être stoppé.

Pékin considère Taïwan comme une province renégate et n'a pas exclu par le passé de recourir à la force pour ramener l'île démocratique dans son giron, sous le modèle "un pays, deux systèmes", qu'aucun parti politique majeur à Taipei ne soutient.

Résoudre la question de Taïwan est une "mission historique inébranlable" du Parti communiste chinois (PCC), a déclaré Xi Jinping lors d'un discours prononcé au Grand Palais du Peuple, à Pékin, à l'occasion d'un événement marquant le 160e anniversaire du héros révolutionnaire Sun Yat-sen. "Le cours de l'histoire ne peut pas être stoppé", a-t-il poursuivi. "La réunification totale de la mère patrie doit être réalisée, et elle le sera".

La Chine adhère au principe d'une "réunification pacifique et de la politique d''un pays, deux systèmes'", a dit le président chinois, ajoutant que Pékin était disposé à engager des discussions avec Taipei sur ce principe d'"une seule Chine".

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès du gouvernement taïwanais.

(Bureau de Pékin, avec la contribution de Ben Blanchard à Taipei)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank