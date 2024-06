Le couple impérial japonais démarre sa visite d'Etat à Londres sous le signe de "l'amitié"

L'empereur Naruhito du Japon et son épouse Masako arrivent à l'aéroport de Stansted, au nord-est de Londres, le 22 juin 2024 ( AFP / BENJAMIN CREMEL )

Un hommage à une "profonde amitié" et à Hello Kitty: le roi Charles III a salué mardi soir les relations britannico-nippones lors du banquet organisé au palais de Buckingham en l'honneur de la visite d'Etat de l'empereur Naruhito du Japon et de son épouse Masako.

Il s'agit de la première visite d'Etat d'un empereur japonais depuis 1998.

"Notre partenariat a des racines profondes", a déclaré le souverain britannique lors de son discours prononcé devant les invités du somptueux banquet, évoquant l'"amitié profonde" qui lie les deux pays insulaires.

Charles III a vanté les relations économiques et "une compréhension mutuelle de l'importance du droit international et des institutions mondiales".

"Aujourd'hui, alors que nous vivons dans un monde où ces principes sont défiés plus que jamais, nos valeurs partagées de liberté, de démocratie et d'Etat de droit sont plus importantes que jamais", a-t-il ajouté.

Célébrant les échanges culturels entre les deux pays, le roi a souhaité un joyeux anniversaire au célèbre personnage animé nippon "Hello Kitty", petite chatte blanche vivant dans une banlieue anglaise et désormais cinquantenaire.

Un peu plus tôt, la visite du couple impérial avait démarré avec un accueil en grande pompe par le roi et son épouse Camilla sur la grande place de Horse Guards Parade au centre de Londres, où a été joué l'hymne japonais. L'empereur et le roi ont inspecté la garde d'honneur.

L'empereur, 64 ans, et l'impératrice, 60 ans, se sont ensuite rendus en carrosse au palais de Buckingham avec Charles III et Camilla pour le déjeuner. Puis Charles III a guidé le couple impérial dans une exposition spéciale d'objets de la collection royale relative au Japon.

Naruhito et Masako sont arrivés samedi à Londres et ont participé à des engagements informels pendant le week-end.

Initialement prévu en 2020, ce déplacement devait être le premier voyage à l'étranger de l'empereur depuis son accession au trône en 2019, mais il avait été reporté en raison de la pandémie de Covid-19.

La visite a lieu un peu plus d'une semaine avant les élections législatives au Royaume-Uni. Afin de ne pas interférer avec la campagne, les souverains japonais ne se rendront pas à Downing Street pour rencontrer le Premier ministre.

Ce dernier était toutefois présent lors du banquet mardi soir, ainsi que le chef de l'opposition, le travailliste Keir Starmer, archi-favori pour les élections législatives du 4 juillet.

La princesse Kate, actuellement soignée pour un cancer, et la princesse Anne, toujours hospitalisée pour des "blessures légères" à la tête après un incident avec un cheval dimanche, n'étaient en revanche pas présentes.

- mangas et recherche -

Ce voyage est la deuxième visite d'Etat de Naruhito, après un déplacement en Indonésie l'année dernière.

Pour Charles, qui est âgé de 75 ans, il s'agit de la troisième visite qu'il reçoit depuis son accession au trône en septembre 2022. Atteint comme Kate d'un cancer, il a repris ses activités officielles fin avril, avec un programme toutefois allégé.

Naruhito visitera mercredi l'institut Francis Crick, porte-drapeau de la recherche biomédicale britannique avant de participer à un banquet avec le Lord Mayor de la City de Londres.

Le couple impérial fera ses adieux au roi et à la reine à Buckingham jeudi matin, avant de visiter une exposition consacrée aux mangas dans l'aile du musée Victoria and Albert dédiée aux enfants.

Puis ils se rendront en privé au château de Windsor pour déposer une couronne de fleurs sur la tombe d'Elizabeth II, aux funérailles de laquelle ils avaient assisté en septembre 2022.

Pendant ses 70 ans de règne, la reine a accueilli deux empereurs du Japon: Hirohito en 1971 et son fils l'empereur Akihito -- père de Naruhito, en 1998.

Avant son voyage, Naruhito a souligné qu'il avait été accueilli comme "un membre de la famille" par la famille royale, pendant ses études à Oxford dans les années 1980.

Il a raconté qu'il avait été invité quelques jours au château de Balmoral, en Ecosse, durant ces deux années.

Naruhito et Masako prendront ensuite la direction d'Oxford vendredi pour des visites privées, d'où ils s'envoleront pour regagner le Japon.