Le coup de téléphone de Rodri à José Mourinho

Refuser le Real Madrid avec classe. Couronné champion du monde avec la Roja cet été, Rodri avait l’embarras du choix au moment de donner un avenir à sa brillante carrière. Après huit années de succès à Manchester City, il a rapidement fait tourner les têtes des deux mastodontes espagnols à l’issue du Mondial américain.

Si les premières rumeurs envoyaient Rodri au Real Madrid dans un premier temps, le choix de l’ancien de Villarreal s’est finalement porté sur la Catalogne. Un virage plus au sud de la péninsule ibérique sur lequel le principal intéressé est revenu dans une interview pour Mundo Deportivo . …

MB pour SOFOOT.com