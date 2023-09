information fournie par So Foot • 02/09/2023 à 14:57

Le coup de gueule de Paulo Fonseca après le mercato

La langue de bois ? Connaît pas.

Le mercato estival a fermé ses portes cette nuit, et Paulo Fonseca n’a pas eu le cadeau qu’il attendait. L’entraîneur portugais du LOSC l’a fait savoir en conférence de presse, ce samedi : « Je suis vraiment déçu. Nous sommes peut-être l’unique équipe de Ligue 1 et peut-être l’unique équipe en Coupe d’Europe avec seulement un attaquant. C’est difficile » . Avec le seul Jonathan David pour animer la pointe de son attaque dans son effectif, on peut dire que le choix est limité pour le Portugais, qui s’inquiète de la forme physique de son buteur canadien.…

AHD pour SOFOOT.com