So Foot • 29/06/2020 à 06:00

Le coup de force des Bordelais

Ce samedi 28 juin, ils étaient près de 3000 supporters des Girondins à se rassembler devant la mairie de Bordeaux. Non pas pour préparer le deuxième tour des municipales, mais pour réclamer un autre remaniement : celui du directoire du club.

Ici, c'est le parvis

L'appel du 18 juin des Ultramarines à manifester un ras-le-bol de haute intensité envers la direction des Girondins avait jusqu'ici connu un franc succès, sur les réseaux sociaux. #NousLesGirondins s'affichait sans retenue sur Twitter, tandis que l'Facebook présentait un taux de remplissage tout à fait satisfaisant. Mais ce 27 juin, date du rassemblement, pour de vrai, jour du regroupement physique, qu'en serait-il ? Un hashtag n'a jamais fait office de bon de présence, de même qu'enfoncer la case "" d'un événement n'engage à rien.Il faut l'avouer : tout le monde a déjà vécu ce moment de gêne intense autour d'un gâteau d'anniversaire divisé en seulement cinq parts, alors qu'une vingtaine d'invités avaient virtuellement signalé leur présence. Ici, rien de tout cela. Non seulement le peuple bordelais a répondu présent sur le parvis de l'hôtel de ville, mais il a également fait étalage d'une véritable démonstration de force. Durant deux heures, près de 3000 fans du maillot au scapulaire sont venus crier leur colère envers ceux qui dirigent leur club depuis 19 mois. Le tout sans heurt ni violence, et sans la moindre présence de policier en uniforme." "" Il est un peu moins de 16h, lorsque les chants du cortège constitué de 300 Ultramarines donne le coup d'envoi en prenant possession de la place Pey Berland. Aux côtés du principal groupe de supporters des Girondins, on retrouve des supporters lambda. Mais aussi leurs amis des Boys Parma 1977, des Magic Fans de Saint-Étienne ou encore lede Bilbao. Avec un objectif commun : faire bloc contre la direction actuelle, le président Frédéric Longuépée en tête de gondole. Le douzième homme bordelais milite en effet depuis presque deux