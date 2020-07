Le coup d'État de Riqui Puig

Annoncé depuis plusieurs années comme le futur Andrés Iniesta, Riqui Puig semble enfin être arrivé à la place qui est à la sienne. À savoir sur le rectangle vert avec une tunique du Barça sur le dos. Il faut dire qu'en deux matchs et demi, le milieu de 20 ans a transformé le jeu des Catalans. Et rappelé au club que la Masia existe toujours.

Don Andrés, c'est toi ?

Pourquoi Antoine Griezmann ne joue pas ? Lionel Messi est-il vraiment le commandant en chef du Barça ? Quand est-ce que revient Ousmane Dembélé de blessure ? Que faire de Philippe Coutinho ? La Liga est-elle définitivement perdue ? Martin Braithwaite a-t-il vraiment signé jusqu'en 2024 ? Quand est-ce que le Barça va de nouveau jouer au football ? Depuis plusieurs mois maintenant - et encore plus depuis la reprise du championnat -, les questions sont multiples à Barcelone. Et toutes sont à connotation négative tant le club semble être empêtré dans une crise interne qui se répercute donc logiquement sur les résultats sportifs. Alors oui, le Barça n'a toujours pas perdu le moindre match depuis la fin du confinement. Mais c'est tout comme, puisque lescomptaient deux points d'avance sur leur rival du Real Madrid avant la coupure et sont désormais à quatre longueurs derrière. Heureusement, dans ce nuage de pessimisme et de colère, un petit bonhomme de 169 centimètres redonne le sourire et de l'espoir à tout un peuple. Son nom ? Riqui Puig. À prononcer Riqui "Putsch". Comme le coup d'État qu'est en train de réaliser le milieu de 20 ans à Barcelone.Si l'éclosion de Riqui Puig date du 23 juin dernier et son match contre Bilbao où son entrée en jeu a totalement transformé le Barça (1-0), cela fait plusieurs années maintenant que son nom est sur toutes les lèvres des supporters catalans. Il faut dire que dès son arrivée à la Masia à l'âge de 13 ans, le petit Riqui a été comparé à Andrés Iniesta. Une comparaison que valide chaque personne ayant croisé Puig une fois dans sa vie. Que ce soit son ancien entraîneur en équipe B du Barça Gerard López sur Eurosport -- ou encore Gennaro Gattuso qui a croisé le jeune prodige lors d'un match de pré-saison en 2018 Lire la suite de l'article sur SoFoot.com