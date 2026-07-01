Le coup d'envoi de Mexique-Equateur retardé

La nuit va être longue… Le coup d’envoi du seizième de finale entre le Mexique et l’Equateur, prévu à 3h ici en France, a été retardé d’au moins une heure et est désormais programmé à 20h, heure locale (4h du matin dans l’Hexagone) . À l’instar de France-Irak, la rencontre est donc perturbée par les intempéries qui s’abattent sur Mexico.

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TB, avec JPS à Mexico pour SOFOOT.com