Le coup d'envoi de Mexique-Angleterre retardé d'une heure

Un hurricane avant Harry Kane ? Prévu à deux heures du matin (heure française) , le coup d’envoi du huitième de finale de Coupe du monde entre le Mexique et l’Angleterre sera donné une heure plus tard. La rencontre devrait démarrer à trois heures du matin.

Les deux équipes auraient reçu l’ordre de ne pas se rendre au stade Azteca de Mexico. Des orages menacent le bon déroulé de la rencontre, selon les infos de Sky Sports. Les spectateurs ne sont pas autorisés à entrer dans les gradins.…

UL pour SOFOOT.com