Le Costa Rica surprend le Japon et reste en vie

Dans une partie fermée, le Costa Rica est venu à bout d'un Japon bien trop friable (0-1) et se relance dans la course aux huitièmes.

Japon 0-1 Costa Rica

Sieste réparatrice

Le réveil rouge

Désireux de confirmer sa victoire face à l'Allemagne et d'entrevoir une qualification pour les huitièmes de finale, le Japon s'est finalement fait surprendre par une solide équipe du Costa Rica, victorieuse sur le fil (0-1). Pour rester en vie dans ce groupe E.Et pour s'éviter une nouvelle déroute, les Costariciens ont dû verrouiller l'arrière dès l'entame. Résultat, une première période sans charme, ni saveur et surtout, aucune frappe cadrée des deux côtés. Le seul frisson nippon a ainsi été à mettre au crédit de Ritsu Doan, auteur d'un centre piégeux aux abords des cages de Keylor Navas, mais trop fuyant pour des coéquipiers attentistes (13). La pression bleue s'intensifiant, less'en sont alors remis à quelques contres, peu inspirés, à l'image d'Anthony Contreras, parvenu à se débarrasser de Miki Yamane, mais dont la frappe est venue s'écraser sur le bloc défensif adverse (27).Un schéma d'attaque défense, reproduit au retour des vestiaires, avec un ballon définitivement confisqué par les Japonais. Hidemasa Morita a ainsi sollicité Navas d'une volée en pivot, détournée par le portier (46), suivi de l'entrant Takuma Asano, sur une tête vicieuse au premier poteau, de nouveau claquée (48). Pris dans le faux-rythme adverse, les hommes d'Hajime Moriyasu se sont finalement surprendre à dix minutes du terme, sur une attaque anodine. Trouvé à l'entrée de la surface par Yeltsin Tejeda, Keysher Fuller a enroulé un tir sans trop de puissance, mais mal maîtrisé par Shūichi Gonda, venu terminer sa course dans la lucarne. Pris à revers, lesont tenté de réagir dans les ultimes instants, avec un débordement de Kaoru Mitoma et un service pour… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com