Le corps de Lina découvert à Sermoise-sur-Loire (source proche du dossier)

Un portrait de Lina est accroché à un arbre près de l'endroit où elle a disparu, le 30 juillet 2024 à Saint-Blaise-la-Roche, dans le Bas-Rhin ( AFP / FREDERICK FLORIN )

Le corps de Lina, adolescente de 15 ans qui avait disparu en septembre 2023 en Alsace, a été retrouvé mercredi précisément à Sermoise-sur-Loire, dans la Nièvre, a indiqué jeudi à l'AFP une source proche du dossier.

Le corps a été découvert dans une zone boisée, au cours d'une nouvelle campagne de recherches menées par la gendarmerie, a précisé cette source.

Il a été trouvé "dans une zone boisée et isolée de la région de Nevers", à près de 500 kilomètres de Plaine (Bas-Rhin) où l'adolescente avait disparu le 23 septembre 2023, avait annoncé mercredi le procureur de la République de Strasbourg par intérim Alexandre Chevrier.

Il était "immergé dans un cours d'eau situé en contrebas d'un talus", avait précisé le magistrat, ajoutant que les analyses génétiques effectuées en urgence par l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) "ont permis de confirmer qu'il s'agit du corps de Lina".

Après des mois de recherches minutieuses, les enquêteurs étaient parvenus à identifier un véhicule, une Ford Puma, qui se trouvait sur les lieux au moment de la disparition, avait déclaré M. Chevrier lors d'une conférence de presse le mois dernier.

Des recherches actives ont été menées depuis l'été sur les traces de cette Ford Puma, conduite par le principal suspect dans l'enquête, Samuel Gonin qui s'est suicidé le 10 juillet chez lui à Besançon et n'a jamais été entendu par les enquêteurs dans ce dossier.

Les enquêteurs ont exploité les données qui ont pu être extraites du système de suivi du véhicule par l'IRCGN et ont refait avec minutie le parcours de la Ford Puma.

Les recherches se poursuivaient depuis plusieurs semaines au niveau des différents points d'arrêt du véhicule.

Le corps de Lina a finalement été découvert mercredi au cours d'une nouvelle phase de recherches. La Ford Puma avait été géolocalisée à cet endroit le 24 septembre 2023, au lendemain de la disparition de l'adolescente, avait indiqué M. Chevrier.

De nouvelles expertises, notamment une autopsie, vont désormais avoir lieu pour déterminer les causes de la mort de Lina et si elle a été victime -ou non- d'une agression sexuelle.

Au cours de cette enquête de longue haleine, plus de 400 auditions ont été menées, des milliers d'actes de procédures effectués et des centaines de véhicules analysés.