Le Coronavirus va-t-il favoriser la Super-Ligue européenne ?

Et si tout s'écroulait ? Et si, à cause du coronavirus, tout le football français voire européen disparaissait ? Ce scénario existe réellement, et tous les acteurs se démènent actuellement pour trouver des solutions et des alternatives. Parmi celles-ci, la fameuse Super-Ligue européenne revient encore et toujours.



Un déficit de 14 milliards

Panique à bord. Avec la reprise de l'épidémie de coronavirus et l'obligation de nouvelles mesures sanitaires un peu partout en Europe, la crise guette. Les clubs s'inquiètent d'un probable éclatement du système. Un scénario cauchemar qui est loin d'être improbable... La preuve, l'Union des clubs professionnels, syndicat qui regroupe l'ensemble des équipes pros de basket, de football, de rugby, de handball et de volley, ne s'en cache même pas : selon elle,existe bel et bien et pourrait conduire àdans les semaines à venir.Autrement dit, une faillite généralisée des clubs n'est pas à écarter. L'heure est grave donc, les pertes sont colossales et les ressources limitées : le chamboulement de la saison dernière, notamment avec l'arrêt définitif de la saison en France, associé au maintien de l'épidémie, des huis clos partiels ou entiers, des retards de paiement, des retraits de certains partenaires commerciaux, voire du manque à gagner sur le voletde joueurs, tout cela coûte très cher. La FIFA a estimé le déficit total du football mondial à 14 milliards d'euros. Sur le seul continent européen, l'ECA, le syndicat des clubs, prévoit des pertes cumulées de 2,9 milliards d'euros pour les dix premiers championnats, dont la Ligue 1. En Angleterre, les dirigeants de la Premier League ont déjà communiqué sur un trou de 767 millions d'euros lors de la saison 2019-2020, malgré la reprise, et des pertes de 109 millions d'euros par mois sur toute l'année 2020-2021.En France, bien que la DNCG ait enregistré un manque à gagner de 291 millions d'euros l'année dernière, l'inquiétude se porte dorénavant sur l'actuelle saison et les suivantes. Avec les nouvelles restrictions sanitaires, notamment le plafonnement à 5000 voire 1000 supporters dans les stades, en fonction des jauges d'alerte fixées par la préfecture, les recettes de billetterie s'annoncent totalement altérées. Des équipes comme le Paris Saint-Germain ou l'Olympique lyonnais, qui présentaient des recettes