Le coronavirus va-t-il décider du destin de la Lazio ?

Après avoir reporté de nombreux matchs de Serie A à cause du coronavirus, la Fédération italienne de football a opté pour un huis clos total pendant 30 jours. Et ce, alors que la Lazio, la Juve et l'Inter sont à la lutte pour le titre. Or, quand le championnat d'Italie a été interrompu à cause de la guerre en 1915, et qu'il a été retardé à cause d'un risque d'épidémie de choléra en 1973, les Laziali étaient également prétendants Scudetto. Bizarre, vous avez dit bizarre ?

L'imbroglio du Scudetto 1915

C'est un fait : au cours de son histoire longue de 120 ans, la Lazio ne s'est pas souvent mêlée à la lutte pour le titre. C'est arrivé dans les années 1910, à une époque où le championnat d'Italie était encore divisé en championnats régionaux, dans les années 1970 et à la fin des années 1990. Et en 2020, donc. Or, alors que la Fédération italienne vient d'annoncer que tous les matchs de Serie A se joueront à huis clos pendant 30 jours à cause du coronavirus, lerappelle un drôle de précédent. C'est en effet déjà la troisième fois dans l'histoire qu'une interruption du championnat due à des faits extrasportifs (ou, a minima, un fort risque d'interruption), intervient alors que la Lazio est en course pour le Scudetto. Ce qui est tout de même relativement improbable.La première fois, c'était lors de la saison 1914-1915. Le 2 août 1914, alors que l'Allemagne vient de déclarer la guerre à la Russie, la Fédération italienne de football se réunit. Les dirigeants du football italien se demandent s'il est bien raisonnable de commencer une saison de football par les temps qui courent. Finalement, il est décidé que les championnats se tiendront, avec une formule pour le moins complexe. Pour la faire courte : des groupes au Nord (une première phase avec six groupes, une deuxième avec quatre, puis un, des groupes au Centre (d'abord deux groupes, puis un, et un barrage entre deux équipes au Sud. Au terme de la saison, sont donc désignés un champion du Nord, un champion d'Italie centrale et un champion méridional. Le Nord étant à l'époque dominant, le champion d'Italie centrale et celui du Sud s'affrontent pour désigner le champion. Et enfin, ce championdéfie celui du Nord Lire la suite de l'article sur SoFoot.com