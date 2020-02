Le coronavirus va-t-il bloquer l'industrie automobile mondiale ?

Jamais la dépendance de l'industrie automobile mondiale à ses sous-traitants chinois n'était apparue aussi évidente. Renault a annoncé vendredi la suspension de la production de son usine sud-coréenne de Busan durant quatre jours ouvrables, en raison de pénurie de composants venus de Chine, confrontée à l'épidémie de coronavirus. Le constructeur français a indiqué que l'usine Renault Samsung Motors de Busan (sud-est) serait fermée à partir du 11 février "pour anticiper des problèmes d'approvisionnement", selon une porte-parole.Renault ralentitL'usine de Renault Samsung Motors à Busan (2.000 employés) est l'unique site de production du groupe en Corée du Sud. Quelque 216.000 véhicules en sortent par an. La reprise de la production est prévue, à ce stade, le lundi 17 février, après le week-end. "Renault a mis en place un dispositif d'anticipation, de suivi et de contrôle des risques d'approvisionnement pour ses usines dans le monde", a expliqué le constructeur.Hyundai caleAvant lui, le constructeur sud-coréen Hyundai avait déjà annoncé, mardi, suspendre toute la production de ses usines en Corée du Sud, après avoir vu se tarir son approvisionnement en composants de câblage électronique, principalement produits en Chine. En Corée du Sud, le plus grand centre de production automobile du monde est à l'arrêt: Hyundai y a cessé ses opérations, victime de l'épidémie du coronavirus qui paralyse les usines chinoises au risque de...