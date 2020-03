Le coronavirus se déclare en Tunisie

Abdellatif Mekki a endossé les habits de ministre de la Santé via une crise planétaire. L'homme n'est pas un inconnu : il occupe cette fonction pour la troisième fois depuis la révolution de 2011. Sa première prise de parole ministérielle fut d'annoncer officiellement le premier cas de Covid-19 sur le sol tunisien. « C'était imminent », prévenaient les médecins depuis plusieurs jours. C'est désormais effectif. Le « cas zéro » est un Tunisien résident en Italie. Il est arrivé par bateau depuis Gênes le 27 février avec 247 autres passagers ainsi que l'équipage. Tous sont soumis à des mesures préventives et au test.Lire aussi Coronavirus au Sénégal : un premier cas confirméLire aussi Coronavirus : l'Afrique plus que jamais en alerteMobilisationL'homme, le « cas zéro » ? qui permet d'enquêter sur les origines du virus en Tunisie ?, a été placé en quarantaine. Tunis ne pensait pas être épargné par ce virus qui commence à essaimer sur le continent africain (le Sénégal et le Maroc ont annoncé chacun leur premier cas lundi après le Nigeria, l'Égypte, l'Algérie). Le protocole sanitaire et médiatique a ensuite été enclenché. Le 20 heures de la Wataniya, le très suivi JT de la télévision publique, a consacré vingt minutes au sujet. Micro-trottoir avenue Bourguiba à Tunis, sujet dans une pharmacie où l'on se presse pour acheter des masques FFP2 (la norme), interview plateau sur les mesures d'hygiène à respecter....