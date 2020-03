Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le coronavirus pourrait faire perdre 40 milliards d'euros au tourisme Reuters • 24/03/2020 à 11:53









LE CORONAVIRUS POURRAIT FAIRE PERDRE 40 MILLIARDS D'EUROS AU TOURISME PARIS (Reuters) - L'épidémie de coronavirus pourrait faire perdre sur trois mois 40 milliards d'euros à la filière touristique française, a estimé mardi le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne. La filière "génère pour tous nos territoires environ 170 milliards d'euros chaque année de recettes touristiques, entre les touristes internationaux et les Français qui se déplacent en vacances", a-t-il indiqué sur Sud Radio. "Ca veut dire que si la situation devait durer trois mois, un trimestre c'est autour de 40 milliards d'euros qui s'évaporent pour nos territoires, pour ces filières touristiques qui font vivre deux millions de personnes dans l'ensemble du pays", a-t-il ajouté. Avec une prévision de 91 millions de visiteurs étrangers pour 2019, la France reste la première destination touristique mondiale mais a vu la progression du nombre de touristes ralentir sous l'effet de la crise des "Gilets jaunes" notamment. Ce mouvement social, ainsi que la perspective du Brexit, ont conduit le gouvernment à revoir à la baisse son objectif de 100 millions de touristes internationaux, cap qu'il espère désormais franchir en 2022 contre 2020 fixé initialement. (Marine Pennetier, édité par Jean-Stéphane Brosse)

