Le coronavirus pèse sur le moral des investisseurs en zone euro

BRUXELLES/FRANCFORT (Reuters) - Le moral des investisseurs dans la zone euro a reculé en février pour la première fois en quatre mois en raison des craintes liées à l'épidémie de coronavirus en Chine, montrent lundi les résultats de l'enquête mensuelle de l'institut Sentix. Son indice du moral des investisseurs a reculé à 5,2 après 7,6 le mois dernier. Le consensus Reuters le donnait en baisse plus marquée encore, à 4,1. "L'apparition du coronavirus et les mesures drastiques prises par le gouvernement chinois font peser une menace sur les perspectives économiques", a dit Manfred Hübner, directeur de Sentix. "Heureusement, pour l'instant, l'effet est limité." "Cependant, au vu de la baisse importante des indicateurs économiques chinois, il est clair que l'effet négatif pourrait être bien plus important s'il n'apparaît pas clairement dans les jours à venir que la propagation du virus est interrompue." Un sous-indice mesurant l'évolution des anticipations des investisseurs dans la zone euro a reculé à 6,5 après 9,8 en janvier. (Rédaction de Paris)

