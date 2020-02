Le coronavirus fait tousser la croissance mondiale

Au Havre, on regarde la mer ; à Nice, on regarde le ciel ; à Paris, on regarde la Joconde. Au nord, au sud, on cherche tout indice à l'horizon pour s'assurer, se rassurer, que le monde n'a pas perdu la boussole, que la Chine, ses marchandises et ses consommateurs sont à l'abordage. Mais non. Le monde est bel et bien déboussolé par la Chine, et ce coronavirus qui empêche des millions de personnes de sortir de leur pays, et fait tanguer le commerce international? Les Chinois ne sont plus à la fête et l'économie mondiale commence à boire l'eau.Lire notre dossier Coronavirus, l'épidémie qui inquiète le mondeFace à ce ralentissement, aux incertitudes, l'heure est à? peser ses mots. La première à appeler à la prudence est Kristalina Georgieva, la numéro un du FMI, qui s'est voulue rassurante à propos de la croissance mondiale. « Pour le moment, notre prévision est de 3,3 % et il pourrait y avoir une réduction de 0,1 à 0,2 % (?) c'est un cas particulier et j'incite tout le monde à ne pas tirer de conclusions hâtives. » Et d'ajouter : « Il y a beaucoup d'incertitudes et nous parlons ici de scénarios, pas de projections, reposez-moi la question dans dix jours. » À Bercy, on prévoit une baisse de 0,2 point de croissance au niveau mondial et de 0,1 pour la France ? estimé, jusqu'à présent à 1,1 %. Bruno Le Maire expliquait au micro de RMC/BFM TV : « Si jamais ça persiste et que l'épidémie prend de l'ampleur, bien entendu...