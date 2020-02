Le Corona (pas) extra de la Botte

Touchée par le coronavirus - qui a déjà fait six morts dans tout le pays et contaminé près de 230 personnes - une grande partie de l'Italie est paralysée et entre désormais dans une période incertaine. En toute logique, le football n'a pas échappé non plus à son lot de reports, et doit désormais gérer cette situation d'urgence tout en jonglant avec les calendriers nationaux et européens. Un vrai casse-tête chinois.

Peur sur la Botte

Torino-Parme, Hellas-Cagliari, Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria. Quatre rencontres de Serie A, toutes prévues ce week-end, qui ont pour point commun d'avoir été annulées - comme une centaine d'autres dans les divisions inférieures - à cause du même fléau : le coronavirus. Oui, ce n'est plus un secret de l'autre côté des Alpes, l'Italie a peur et onze villes ont même été placées en quarantaine. À Milan, ce lundi matin, les transports en communs n'étaient pas encombrés comme d'habitude, tandis que des supermarchés ont été dévalisés. Une panique en grande partie causée par l'annonce des premiers morts (un sixième décès d'un octogénaire à Milan a été constaté ce lundi après-midi) qui portent la marque du Covid-19, ce vendredi, sur le sol italien. Conséquence : toutes les manifestations et rassemblements de personnes - sportifs ou non - ont été annulés dans le Piémont, la Lombardie et donc la Vénétie jusqu'au 1mars au moins. Et le football fait évidemment partie du lot.Si le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, a exhorté ses concitoyens à "" en direct à la télévision, il n'a en revanche pas pu rassurer les millions de tifosi quant à l'avenir de leur feuilleton favori. "" déclarait même le chef d'Etat Italien sur. La rencontre Inter-Sampdoria, qui devait se jouer à San Siro ce dimanche soir par exemple, pourrait être reporté le 5 mars en lieu et place du quart de finale retour de la Coppa Italia entre leset le Napoli. Comme être décalé en fin de saison, au 20 mai, seule date dans le calendrier disponible mais qui est pourtant loin d'être idéale du point de vue de l'équité sportive.Toujours en course pour un potentiel Scudetto,