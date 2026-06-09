Le coprésident de West Ham accusé d'agressions sexuelles par 7 femmes

C’est ce qu’on appelle sentir le vent tourner. David Sullivan a quitté ses postes de coprésident et de directeur de West Ham qu’il occupait depuis 2010 ce dimanche. Le lendemain, la BBC et The Times publiaient le témoignage de 7 femmes qui accusent le milliardaire gallois d’avoir eu un comportement d’exploitation et de prédation sexuelle, parfois même alors qu’elles étaient adolescentes .

Le surlendemain, l’organisme indépendant de régulation du football britannique (IFR) contacte West Ham ce mardi au sujet « d’allégations extrêmement graves » visant David Sullivan et a demandé au club londonien des « informations urgentes » quant à son aptitude à occuper ce poste.…

NB pour SOFOOT.com