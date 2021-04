Le contrôle familial des chaebols sud-coréens en toile de fond d'un procès Samsung

Lee Jae-yong, the jailed de facto leader of the giant Samsung group, is on trial over an allegedly manipulated takeover ( POOL / KIM HONG-JI )

Samsung, qui figure parmi les premiers fabricants de smartphones et de puces au monde, est de loin le plus grand des "chaebols", ces empires industriels familiaux qui dominent la 12ème économie du Globe.

Ces dynasties familiales n'ont souvent qu'une petite participation directe dans leur conglomérat, qu'elles contrôlent cependant au travers de montages financiers complexes de participations croisées dans leurs filiales.

Sur le papier, M. Lee est le vice-président du fleuron du groupe, Samsung Electronics.

Le petit-fils du fondateur de Samsung a été renvoyé en procès pour manipulation de cours et abus de confiance entre autres, en lien avec l'opération qui avait permis en 2015 à Cheil Industries -filiale spécialisée dans la mode, l'alimentation et les loisirs- de prendre le contrôle de Samsung C&T (BTP) pour huit milliards de dollars.

Un porte-parole du tribunal a confirmé à l'AFP que M. Lee était bien présent à l'ouverture de son procès, qui avait été reporté car il avait dû être opéré de l'appendicite.

Il était le principal actionnaire de Cheil Industries et Samsung est soupçonné d'avoir artificiellement sous-évalué C&T pour donner à l'héritier une participation plus forte dans l'entité issue de la fusion.

Cela lui avait permis de consolider son contrôle en vue de sa succession en douceur à la tête d'un groupe qui était encore dirigé par son père Lee Kun-hee, décédé l'an passé.

Les avocats de Lee Jae-yong ont toujours soutenu par le passé que tout ce qu'il avait fait dans le cadre de la fusion avait été légal.

Samsung is by far the largest of the family-controlled empires known as chaebols that dominate business in South Korea ( AFP / Jung Yeon-je )