Le Contrat d'engagement jeunes, une "petite révolution" pour Pôle emploi (Bassères)

La mise en place du Contrat d'engagement jeunes au 1er mars sera une "petite révolution" à Pôle emploi qui n'a jamais réalisé un accompagnement aussi intensif avec un conseiller dédié pour 30 demandeurs d'emploi, selon son directeur général Jean Bassères.

"C'est un dispositif sans précédent à Pôle emploi, c'est vraiment de l'intensif, du très intensif", a affirmé mardi M. Bassères lors d'une conférence de presse.

Grâce à 1.660 conseillers dédiés - dont un renfort de 900 CDI en 2022 -, l'objectif de Pôle emploi sera d'accompagner 50.000 jeunes sur 6 mois, soit 100.000 sur un an.

Par un accompagnement de 15 à 20 heures par semaine et une allocation mensuelle maximale de 500 euros, le CEJ prendra le relais de la Garantie jeunes et sera opéré principalement par Pôle emploi et les Missions locales. Il est ciblé vers les jeunes Neet (ni en emploi ni en formation ni en études) de 16 à 25 ans qui ont des difficultés d'accès à l'emploi.

L'accompagnement doit prendre la forme d'un parcours intensif avec une mise en activité systématique, notamment par des immersions en entreprise ou des formations, visant à orienter le jeune vers l'emploi ou l'alternance le plus rapidement possible.

"Je ne connais pas un seul service public de l'emploi au monde qui a un ratio de 30 demandeurs d'emploi par conseiller", a assuré M. Bassères.

"Cela va être très intéressant de voir ce que ça donne, on va pouvoir mesurer dans quelle mesure il y aura accélération du retour à l'emploi" et "est-ce qu'au total cet accompagnement n'a pas un intérêt économique majeur", a-t-il dit.

"Si c'est le cas, il faudra s'interroger pour savoir dans quelle mesure c'est ou pas reproductible" pour d'autres catégories de demandeurs d'emploi en difficulté, s'est-il demandé.

La mise en place du CEJ suppose aussi "une collaboration renforcée avec les Missions locales", a reconnu M. Bassères, alors que les deux opérateurs ont été parfois en concurrence vis-à-vis du public jeune.

"L'objectif est qu'on puisse avoir des offres de service partagées, que les prestations de Pôle emploi puissent bénéficier à des jeunes des Missions locales et inversement", a-t-il plaidé.