Le constat de José Mourinho sur l’irrégularité de ses joueurs

Le constat de José Mourinho sur l’irrégularité de ses joueurs

Mourinho réaliste. Rattrapé par Elche dans une rencontre qui semblait pourtant scellée, le Real Madrid a douté jusqu’au bout pour finalement l’emporter 3 buts à 2 face à la lanterne rouge. C’est un tap-in de Carlos Espí dans le temps additionnel servi par un Kylian Mbappé qui a réglé l’affaire.

José Mourinho a souligné cette irrégularité en conférence de presse : « L’explication que je trouve, c’est que si le match paraît facile et qu’on ne le concrétise pas, alors on baisse de régime, on perd le contrôle, on interprète mal ce qui était facile. Ça peut arriver » .…

MB pour SOFOOT.com