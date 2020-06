Le Conseil scientifique juge "extrêmement probable" l'arrivée d'une deuxième vague de Covid-19

Face au risque "extrêmement probable" d'une deuxième vague avant l'hiver prochain, le Conseil scientifique chargé d'éclairer le gouvernement sur le Covid-19 préconise de conserver les données de santé recueillies pendant l'épidémie.

Hôpital Saint-Louis à Paris, le 28 mai 2020. ( AFP / MARTIN BUREAU )

Alors que la France poursuit le déconfinement, avec notamment la reprise de l'école obligatoire et un prochain allègement du protocole sanitaire en entreprises , la crise du Covid-19 est loin d'être finie. Dans un avis remis au gouvernement dimanche 21 juin, les treize membres du Conseil scientifique mettent en garde contre sur les risques d'une seconde vague épidémique en France. "Une intensification de la circulation du Sars-CoV-2 dans l'hémisphère nord à une échéance plus ou moins lointaine (quelques mois, et notamment à l'approche de l'hiver) est extrêmement probable", soulignent-ils dans ce document.

Les scientifiques chargés d'éclairer le gouvernement sur le coronavirus s'appuient sur trois critères : le faible taux d'immunité collective, la dynamique épidémique dans les autres régions du monde et l'expérience des pandémies grippales. D'après eux, l'immunité collective en France ne concernerait que 5% de la population française et serait donc "très insuffisante" pour éviter un scénario de reprise épidémique.

A cela s'ajoute la circulation encore "très importante" du virus à l'échelle planétaire, "notamment dans l'hémisphère sud qui aborde sa période hivernale", précisent les scientifiques. Au niveau mondial, la pandémie ne recule pas mais "continue de s'accélérer", a également prévenu lundi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Ils évoquent enfin "l'expérience des pandémies grippales qui se sont déroulées en deux ou trois vagues avant d'adopter un rythme saisonnier". " On sait de façon inhérente, qu'à l'automne, dans les pays tempérés comme la France, il y a plus de virus qui circulent , et qu'on va se retrouver dans des conditions propices", explique à BFMTV Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches. "Parce que quand il fait plus froid, on est plus souvent dans des atmosphères confinées, on est donc plus rassemblées, plus collés, on est moins à l'extérieur, et on a moins de distanciation", poursuit le spécialiste.

Faut-il craindre un nouveau confinement ?

Le Conseil scientifique avait publié le 5 juin un avis estimant que le scénario d'une "épidémie sous contrôle" dans les prochains mois était le plus probable, mais que les pouvoirs publics devaient se préparer activement pour anticiper des scénarios plus défavorables , pour "ne pas se retrouver dans la situation vécue le 12 mars" où le confinement était devenu inévitable, a rappelé la semaine dernière son président devant les députés.

Le Pr Delfraissy a aussi répété qu'un nouveau confinement généralisé ne serait à son sens "ni possible, ni souhaitable", car "il ne serait pas accepté par la population" et aurait des conséquences économiques et sociétales trop lourdes. En cas de besoin, il envisage plutôt "un confinement partiel" conseillé aux "populations plus âgées, plus à risque".

Le Conseil scientifique favorable à la conservation des données

Dans cette situation, le Conseil scientifique préconise donc de conserver les données de santé recueillies pendant l'épidémie . "Dans ce contexte, il nous paraît essentiel de conserver les données à des fins de recherche et de suivi épidémiologique", écrivent les spécialistes.

L'allongement de la durée de conservation de ces données (qui permettent de détecter et isoler les contacts de personnes malades) est prévu par le projet de loi sur la fin de l'urgence sanitaire, débattu au Sénat à partir de lundi. Mais cela fait polémique : l'Ordre des médecins a déjà exprimé sa "vive inquiétude" face à l'hypothèse d'un allongement de cette durée, pour des raisons de confidentialité.

"Ces données resteront extrêmement précieuses tant que persistera la menace d'une reprise de la circulation du virus sur le territoire français", juge de son côté le Conseil scientifique.