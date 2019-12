Le conseil de surveillance de PSA approuve l'accord de fusion avec Fiat Chrysler

Les noces entre PSA et Fiat Chrysler se rapprochent. Le conseil de surveillance du groupe français a donné mardi son aval à un accord de fusion avec son homologue italo-américain, ouvrant la voie à la création d'un géant européen de l'automobile dans un secteur en pleine mutation, a-t-on appris de source proche du dossier.« L'accord de fusion a été approuvé par le conseil de surveillance de PSA », a déclaré une source proche du dossier sous couvert de l'anonymat. Contacté par l'AFP, le groupe PSA n'a pas voulu commenter cette information. Cette décision intervient au lendemain d'une approbation de ce mariage par la famille Peugeot. Un conseil d'administration de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) était organisé en soirée, a indiqué une autre source proche du dossier.La nouvelle entité, de plus de 400 000 salariés deviendrait le numéro quatre mondial du secteur, avec 8,7 millions de véhicules vendus sous les marques Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot et Vauxhall. Les deux constructeurs avaient annoncé le 31 octobre être tombés d'accord à l'unanimité sur le principe d'une fusion, où les actionnaires des deux groupes se partageraient à 50/50 le capital, au terme de diverses opérations financières, pour former un nouveau géant mondial de l'automobile, sans fermeture d'usine selon eux.L'unanimité de la famille Peugeot L'Etat français, qui s'était opposé à une fusion de Renault avec Fiat sans l'accord de Nissan, s'était au contraire déclaré favorable au rapprochement PSA-FCA qui permettrait de réaliser les investissements nécessaires à l'avènement de la voiture électrique et du véhicule autonome, qui se chiffrent en dizaines de milliards d'euros. Le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, avait pour sa part appelé les deux groupes à « garantir le niveau d'emploi et d'investissement » en Italie.« Sur le projet de ...