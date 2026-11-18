Le "Conseil de la paix" de Trump accuse Israël et le Hamas de ne pas respecter leurs engagements

Le "Conseil de la paix" créé par les États-Unis pour superviser la mise en oeuvre de leur plan visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza renvoie dos à dos Israël et le Hamas pour ne pas avoir respecté leurs engagements dans un rapport destiné au Conseil de sécurité des Nations unies.

Dans ce texte de 12 pages que Reuters a pu consulter, le Conseil présidé par Donald Trump dresse un bilan sans concession du peu de progrès réalisés depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu il y a 13 mois et reproche aux deux parties d'imposer à la population de Gaza des conditions de vie désastreuses.

Le rapport devrait être présenté aux 15 membres du Conseil de sécurité de l'Onu lors d'une réunion prévue à New York à la fin du mois.

"L'écart entre ce qui a été convenu et ce qui se passe sur le terrain constitue le principal risque pour le processus (de paix)", souligne le rapport, qui prévient qu'un "cessez-le-feu qui n'apporte aucun résultat tangible ne peut être maintenu indéfiniment".

Si le cessez-le-feu a diminué l'intensité des combats, les autres dispositions du plan de paix, dont le désarmement du Hamas, le retrait progressif des troupes israéliennes et la reconstruction de Gaza, sont restées lettre morte.

En juillet, le Hamas a accepté une feuille de route proposée par le Conseil de la paix prévoyant notamment qu'il restitue ses armes et transmette la gouvernance de Gaza à une autorité civile de transition, mais Israël, qui devait parallèlement entamer le retrait de ses troupes, a rejeté ce plan et exclu tout retrait tant que le Hamas n'aurait pas été totalement démantelé.

Israël mène quasi quotidiennement des frappes dans la bande de Gaza, ce qui "retarde (d'autant) la mise à l'épreuve du respect de la feuille de route par le Hamas", déplore le rapport.

"Dans le même temps, les activités combattantes du Hamas se poursuivent, l'engagement à cesser toutes les activités militaires n'a pas été pleinement respecté par les parties, et la population doit affronter un nouvel hiver dans des tentes et au milieu des décombres."

Bassem Naïm, haut responsable du Hamas, a qualifié ce rapport de "pure désinformation". Le cabinet du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui gère les affaires courantes en attendant la formation d'un nouveau gouvernement après sa défaite aux élections législatives, n'a pas répondu à ce stade aux sollicitations de Reuters.

Le rapport se montre particulièrement critique envers l'"absence de décisions" du gouvernement israélien, notamment concernant la formation et le déploiement d'une force de police palestinienne qui remplacerait le Hamas pour faire respecter l'ordre à Gaza.

Le Conseil de la paix critique également les restrictions imposées par Israël à l'entrée d'équipements à Gaza, ce qui a selon lui empêché la population de bien se préparer à l'arrivée de l'hiver. De fortes pluies ont inondé les camps de déplacés de l'enclave la semaine dernière et de nouvelles précipitations sont attendues ces prochains jours.

(Avec la contribution de Nidal al-Mughrabi ; version française Tangi Salaün)