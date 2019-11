Le conseil de défense écologique se penche sur la forêt et les friches industrielles

Lors de sa troisième édition, la structure interministérielle, créée à l'issue du grand débat national, a entériné plusieurs décisions pour répondre à l'urgence environnementale.

Le troisième conseil de défense écologique, qui s'est tenu jeudi 7 novembre à l'Elysée, a mis l'accent sur la protection de la biodiversité, en abordant la lutte contre l'artificialisation des sols, la reconversion des friches, la protection des espaces naturels ou encore la valorisation de la forêt. A l'instar des deux premières éditions, qui avaient donné lieu à des décisions comme, en mai, le blocage « en l'état » du projet d'exploitation minière de la Montagne d'Or en Guyane ou, en juillet, la mise en place d'une « éco-contribution » sur le transport aérien, cette troisième édition a été marquée par l'abandon du projet Europacity, un méga centre commercial et de loisir, envisagé dans le triangle de Gonesse (Val-d'Oise), au nord de Paris.

Annoncée par Emmanuel Macron, le 25 avril, à l'issue du grand débat national, la structure interministérielle a pour mission de définir les orientations du gouvernement en matière de transition écologique, « et notamment de lutte contre le changement climatique, de préservation de la biodiversité et de protection des milieux et ressources naturels ». L'objectif est à la fois de répondre à l'urgence environnementale, quasi quotidiennement rappelée par de nouvelles études ou de nouveaux appels de scientifiques, et à une nécessité politique pour le gouvernement, au vu des bons résultats engrangés par les écologistes lors des dernières élections européennes.

En gestation depuis plus de dix ans

C'est après une rencontre, le 6 mai, entre le chef de l'Etat et des scientifiques de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), au lendemain de la publication de leur rapport alarmant sur l'état de la biodiversité mondiale, que cette question est devenue centrale dans la politique du gouvernement. Le premier conseil de défense écologique du 23 mai avait déjà été l'occasion d'annoncer la « création ou l'extension de vingt réserves naturelles en France d'ici à 2022 » ou encore la mise en place d'un « Observatoire de l'artificialisation des sols en vue d'aller vers le "zéro artificialisation" ».

