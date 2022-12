Le conseil de classe des quarts de finale

Ils sont de moins en moins à pouvoir espérer finir premier de la classe. Après ces quarts de finale forts en rebondissements, voici les conclusions du conseil de classe.

Félicitations

Encouragements

Avertissement de travail

On voit que quelqu'un a bien révisé le chapitre sur la conquête de la péninsule ibérique du VIIIsiècle. Malheureusement pour lui, s'il connaît bien son cours, il sait que sa route se termine en France, arrêté par un certain Kylian Mbartel.C'est triste à dire mais la France confirme encore ce terrible cliché de l'intello moche. En même temps, c'était qui le dernier mannequin à avoir fini premier de la classe ?Va falloir sérieusement se pencher sur les tiers-temps et penser à les réformer parce que là ça devient louche.Elle joue les grandes caïds et envoie des frappes sur ses camarades dans la cour de récré. On verra bien si elle fera la maligne devant l'élève croate, balafré et traumatisé par son enfance.Encore une fois, on pensait qu'elle serait enfin propre et qu'on n'aurait pas besoin d'utiliser les couches d'urgence comme tous les quatre ans. Visiblement, va encore falloir en racheter pour le voyage en Amérique.Ce n'est pas très malin de commencer son examen à cinq minutes de la remise des copies. Cela a suffi pour obtenir un petit rab, mais pas pour décrocher son diplôme. La prochaine fois, commencez à l'heure, bon sang..20 ans qu'il n'avait pas été premier de la classe, et il s'est permis de revenir de vacances en chambrant, en étant teinté en blond, en parlant de danses... Il n'a toujours pas compris que c'était une école sérieuse ici. Pas une école de cirque.