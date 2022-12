information fournie par So Foot • 03/12/2022 à 05:59

Le conseil de classe de la phase de poules

Après douze jours rythmés par quatre matchs quotidiens, il est temps de faire le premier conseil de classe ce Mondial. Qui pour les félicitations ?

Félicitations

Encouragements

On le voyait comme un potentiel redoublant, finalement il s'en sort avec les félicitations.La fierté de ceux qui l'ont vu progresser. Maintenant, il faut confirmer !Une belle envie de rester premier de sa classe. Peut-être trop.Élève brillant et le sait. Il a tendance à se reposer sur ses lauriers. Ce qui aurait pu lui coûter les félicitations.Tout le monde se foutait de sa gueule, mais finalement, elle surpasse les attentes.Un peu les mêmes défaut que son cousin. Pourtant, on les avait séparés pour qu'ils ne puissent pas copier l'un sur l'autre.Même pas admis à entrer dans l'établissement la dernière fois, il a rappelé qu'avec un peu de sérieux, il pouvait faire partie des meilleurs élèves. Attention à l'excès de confiance.Des capacités, de bons résultats, mais ça reste étrangement décevant. Il va falloir hausser le rythme pour le reste de l'année.Élève avec beaucoup de cœur malgré de gros soucis familiaux. Même si ça n'a pas suffi pour être dans la bonne moitié, il mérite les félicitations, pour tout ce qu'il a accompli en dehors.Tout le temps au rendez-vous. Une élève fiable. Pas très fun, mais fiable.Une première évaluation très inquiétante, puis elle est montée…