Le Conseil d'État suspend la relégation d'Amiens et Toulouse

par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Conseil d'État a suspendu, ce mardi, les relégations d'Amiens et du TFC. Les deux clubs avaient saisi l'instance pour contester leur descente en Ligue 2. Le 30 avril dernier, la Ligue de football professionnel (LFP) avait figé le classement du championnat à la suite de l'arrêt prématuré de la compétition, à cause de l'épidémie de Covid-19. Toulouse et Amiens ont donc obtenu gain de cause devant le Conseil d'État, qui a demandé à la Ligue et à la Fédération française de football (FFF) de réexaminer d'ici au 30 juin 2020, la question du format de la Ligue 1 pour la prochaine saison. Celle-ci pourrait finalement se jouer à 22 équipes. De son côté, l'Olympique Lyonnais s'est vu rejeté son recours pour la reprise du championnat. L'instance a bien confirmé que l'exercice 2019-2020 ne reprendra pas.

