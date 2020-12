Le Conseil d'Etat se penche sur l'élargissement des fichiers de renseignement

Le Conseil d'État a examiné sans se prononcer mercredi la validité des trois décrets adoptés récemment par le gouvernement et qui élargissent les possibilités de fichage sur la base d'opinions politiques, d'appartenances syndicales ou de données de santé dans le cadre d'enquêtes de police ou administratives.

La plus haute juridiction administrative prendra une décision "d'ici à peu près une semaine", a indiqué le juge des référés, Mathieu Hérondart, au terme de près de trois heures d'audience.

Les décrets, contestés notamment par de nombreuses centrales syndicales comme la CGT, FO ou la FSU mais aussi le syndicat de la magistrature ou le syndicat des avocats de France, modifient le Code de sécurité intérieure à travers trois de ses articles.

Ceux-ci portent sur trois fichiers distincts : le "fichier de prévention des atteintes à la sécurité publique" (PASP), utilisé par la police, le fichier "Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique" (GIPASP), employé par la gendarmerie, et le fichier "Enquêtes administratives liées à la sécurité publique" (EASP), dont se sert l'administration.

Début novembre, 60.686 personnes étaient inscrites au PASP, 67.000 au GIPASP et 221.711 à l'EASP, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur transmis à l'AFP.

Ces fichiers consignent les données de personnes dont les activités sont "susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation", "à l'intégrité du territoire ou des institutions de la République" ou de constituer une "menace terroriste", a rappelé la juge représentant le gouvernement, Pascale Léglise.

Sont donc concernés des jihadistes, des radicaux violents ou encore des hooligans, mais ses opossants redoutent un élargissement. Le secrétaire général de la CGT et son homologue de FO, Philippe Martinez et Yves Veyrier, étaient présents à l'audience pour dénoncer "la dangerosité" des décrets.

"Ces décrets entretiennent une confusion, réelle ou entretenue, entre un militant, un adhérent, voire un salarié qui signe une pétition... Cela va avoir un effet négatif sur l'action syndicale et l'action collective en général", a déploré Philippe Martinez, interrogé par l'AFP.

Les nouveaux décrets prévoient de récolter des renseignements sur "les opinions politiques", les "convictions philosophiques et religieuses" et l'"appartenance syndicale", et non plus seulement les "activités" politiques, religieuses ou syndicales. Les personnes morales - en l'occurrence les associations - pourront aussi y être consignées.

"C'est une modification purement sémantique", s'est défendue la représentante du ministère de l'Intérieur en expliquant qu'il n'était "pas question de créer des fichiers d'appartenance politique ou syndicale". "Ce n'est pas du tout ça", a-t-elle insisté.

Elle n'a pas convaincu Yves Veyrier qui craint une "stigmatisation" des syndicalistes et une entrave au principe de la liberté syndicale.

"Si c'était une simple question de sémantique pourquoi changer" ces articles ?, a demandé le secrétaire général de FO, qui redoute un "effet dissuasif majeur" sur les adhésions, a-t-il dit à l'AFP.

Les nouveaux décrets prévoient aussi que puissent être consignées les "données de santé révélant une dangerosité particulière", celles "relatives aux troubles psychologiques ou psychiatriques", les "comportements et habitudes de vie", les "déplacements", les "pratiques sportives" ou encore les "activités sur les réseaux sociaux".