Le Congrès des maires s'ouvre sur fond de bataille pour l'Elysée

Une écharpe de maire, le 7 janvier 2020 à Saulx ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le 108e Congrès des maires de France s'ouvre mardi à Paris sur fond de course à la présidentielle et de protestations autour de la double candidature du libéral David Lisnard, président de l'AMF, en lice pour l’Élysée et pour un nouveau mandat à la tête de l'association.

Jusqu'à jeudi, près de 12.500 congressistes sont attendus Porte de Versailles pour ce premier congrès du nouveau mandat municipal.

A cinq mois de l'élection présidentielle, la rencontre prend aussi inévitablement une dimension politique nationale, la plupart des candidats ayant prévu de faire le déplacement, à l'exception notable des deux favoris, Marine Le Pen (RN) et Jean-Luc Mélenchon (LFI).

Pour les prétendants en quête des 500 parrainages nécessaires à leur candidature, difficile en effet de faire l'impasse sur le plus grand rassemblement d'élus locaux d'Europe.

Édouard Philippe, Raphaël Glucksmann, Gabriel Attal, Bruno Retailleau, Dominique de Villepin, Teddy Riner, Fabien Roussel, Eric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan ou Marine Tondelier arpenteront ainsi les allées du Parc Expo.

Si Bruno Retailleau comme Édouard Philippe ont prévu de s'exprimer devant les élus, Marine Le Pen en recevra quelques-uns mardi au siège du RN. François Hollande fera également le déplacement.

Quant à Emmanuel Macron, il n'invitera pas les maires à l’Élysée comme l'an dernier, officiellement pour des raisons d'agenda.

Cette édition sera également marquée par l'élection sous tension de la nouvelle équipe dirigeante de l'AMF : le maire de Cannes David Lisnard (Nouvelle Energie) sollicite un nouveau mandat à la présidence de l'association tout en menant une campagne active pour l’Élysée.

Cette double candidature nourrit les critiques depuis plusieurs semaines, de nombreux élus lui reprochant un "mélange des genres" entre ses ambitions personnelles et la neutralité politique revendiquée de l'AMF, association reconnue d'utilité publique.

L'intéressé balaie les critiques, prompt à citer le rôle joué en 2017 par l'ex-président de l'AMF François Baroin, qui avait épaulé François Fillon alors candidat à la présidentielle.

Scrutin sous surveillance

Le maire de Cannes et président de l'association des maires de France, David Lisnard, également candidat à la présidentielle, le 18 octobre 2026 à Limoges ( AFP / PASCAL LACHENAUD )

La polémique a été notamment nourrie par les déclarations controversées de David Lisnard sur le massacre du 17 octobre 1961, lorsque des dizaines d'Algériens furent tués et jetés dans la Seine par des policiers. Des propos dont il a ensuite cherché à préciser le sens face aux critiques.

Ses rivaux lui prêtent aussi des accointances avec l'extrême droite, ce qu'il réfute.

Son unique adversaire, Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux (Hauts-de-Seine), a lui tiré parti de la controverse en ralliant plusieurs soutiens de poids, dont le patron des députés MoDem Marc Fesneau, Xavier Bertrand, Christophe Béchu ou Dominique de Villepin.

Dimanche, une soixantaine d'élus de toutes sensibilités ont appelé à voter pour lui dans un post publié sur Mediapart.

"À force de mélanger les genres et d’entretenir les divisions, l’AMF s’abîme, perd de sa crédibilité et risque d’affaiblir la voix des maires au moment même où ils ont le plus besoin d’être entendus", écrivent les maires, disant "refuser que l'AMF soit instrumentalisée".

Les ralliements se multiplient à mesure que le maire de Cannes progresse dans les sondages. Lundi, il doublait pour la première fois d'un point Édouard Philippe.

Le résultat du scrutin sera connu mercredi à 14H00.

Placé sous le thème "Regagnons nos libertés!", ce Congrès fait aussi figure de bilan du double quinquennat Macron, marqué dès le début par des relations heurtées avec les élus locaux, opposés à la suppression de la taxe d'habitation des résidences principales comme à l'encadrement de leurs dépenses de fonctionnement.

En 2017, pour son premier Congrès des maires en tant que président, Emmanuel Macron avait d'ailleurs été hué et sifflé.

"Ce sont 10 ans de recul de la démocratie locale (...) La libre administration est devenue illusoire et nous sommes considérés au mieux comme des sous-traitants de l'État", juge André Laignel, numéro 2 socialiste de l'AMF, qui tirera sa révérence après huit mandats de maire d'Issoudun.

Face aux critiques, le gouvernement entend afficher son bilan sur la simplification des normes. "On sera au-delà des 100 mesures de simplifications annoncées par le Premier ministre l'an dernier", a déclaré la semaine dernière la ministre de l'Aménagement du territoire Françoise Gatel, chiffrant les économies à 148 millions d'euros.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu interviendra jeudi après-midi en clôture.