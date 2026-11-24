Le Congrès des maires s'est ouvert sur fond de bataille pour l'Élysée

David Lisnard, candidat du parti Nouvelle Énergie à la présidentielle de 2027, maire de Cannes et président de l’Association des maires de France (AMF), prononce un discours lors du 108e Congrès de l'AMF, le 24 novembre 2026 à Paris ( AFP / Kenzo Tribouillard )

Le 108e Congrès des maires de France s'est ouvert mardi à Paris sur fond de course à la présidentielle et de polémique autour de la double candidature du libéral David Lisnard, président de l'Association des maires de France (AMF), en lice pour un nouveau mandat à la tête de l'association mais aussi pour l'Élysée.

Le maire de Cannes, David Lisnard (Nouvelle Energie), brigue un troisième mandat à l'AMF, mais sa campagne pour l'Élysée, jugée trop clivante, alimente les critiques de nombreux élus, lesquels dénoncent un "mélange des genres" en raison de l'exigence de neutralité politique de l'association.

"L'AMF doit être indépendante (...) et en aucun cas l'AMF ne peut être un plan B pour quiconque", a taclé Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux (Hauts-de-Seine) depuis 2001 et unique concurrent de M. Lisnard à la tête de l'association.

Devant un parterre de maires réunis Porte de Versailles à Paris, il les a assurés de son engagement "à 100%" à la tête de l'association.

De son côté, David Lisnard a vanté son bilan en matière de statut de l'élu, de reconnaissance des secrétaires de mairie ou de prévention des risques.

"Je me présente à nouveau à vous avec la volonté farouche que la voix des maires ne s'éteigne pas", a-t-il lancé, rappelant l'accord transpartisan noué avec la gauche pour diriger l'association.

"L'ensemble des propositions que nous avons formulées l'ont été systématiquement à l'unanimité de nos instances", a-t-il rappelé.

Dans un discours aux accents présidentiels, David Lisnard a proposé aux maires "que la voix du terrain (...) s'empare de tous les pouvoirs possibles pour (...) faire gagner la France".

Le candidat d'Horizons à la présidentielle Édouard Philippe a assuré avoir voté pour lui, estimant qu'il est "un bon président des maires", mais tout en critiquant son rival pour l’Élysée, soupçonné de vouloir "travailler avec la droite extrême" - ce que M. Lisnard réfute.

Le verdict des urnes sera connu mercredi à 14H00.

Parrainages

De son côté, Philippe Laurent a tiré parti de la controverse en ralliant plusieurs soutiens de poids, dont le patron des députés MoDem Marc Fesneau, Xavier Bertrand (LR) et Christophe Béchu (Horizons), de même que la maire PS de Nantes Johanna Rolland, tandis que le maire de Paris Emmanuel Grégoire lui accorde en coulisses sa préférence.

Philippe Laurent, maire de Sceaux et candidat à la présidence de l’AMF, lors du 108e Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité de France (AMF), le 24 novembre 2026 à Paris ( AFP / Kenzo Tribouillard )

Les ralliements se sont multipliés à mesure que le maire de Cannes gagne du terrain dans les sondages.

À cinq mois de l'élection présidentielle, la rencontre prend aussi inévitablement une dimension politique nationale, la plupart des candidats ayant prévu de faire le déplacement, à l'exception des deux favoris, Marine Le Pen (RN) et Jean-Luc Mélenchon (LFI).

Pour les prétendants en quête des 500 parrainages, difficile en effet de faire l'impasse sur le plus grand rassemblement d'élus locaux d'Europe.

Édouard Philippe, Raphaël Glucksmann, Gabriel Attal, Bruno Retailleau, Dominique de Villepin, Teddy Riner, Fabien Roussel, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan ou Marine Tondelier arpenteront les allées du Parc Expo.

Edouard Philippe, candidat Horizons à la présidentielle, arrive au 108e Congrès de l'AMF au Parc des Expositions Porte de Versailles, le 24 novembre 2024 à Paris ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Interrogé sur les parrainages, Dominique de Villepin s'est montré confiant. "On se donne beaucoup de mal. Nous avons 100 personnes à plein temps qui se mobilisent pour aller voir les maires", a-t-il expliqué à l'AFP, quand son équipe évalue à 300 les promesses de soutien.

Quant à Emmanuel Macron, il n'invitera pas les maires à l'Élysée comme l'an dernier, officiellement pour des raisons d'agenda.

Ce congrès fait aussi figure de bilan du double quinquennat Macron, marqué par des relations heurtées avec les maires, opposés dès le départ à la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales.

En 2017, pour son premier Congrès des maires en tant que président, Emmanuel Macron avait été hué et sifflé.

Les maires affichent cette année une vive hostilité à la version initiale du projet de loi de finances (PLF), qui impose 5,4 milliards d'euros d'économies aux collectivités.

Dominique Villepin, candidat de "La France Humaniste" à la présidentielle, lors du 108e Congrès de l'AFM à Paris, le 24 novembre 2026 ( AFP / Kenzo Tribouillard )

Évoquant une "décennie infernale" rythmée par les crises, André Laignel, numéro deux socialiste de l'AMF, a déploré "dix ans de recul de la démocratie locale" et de "recentralisation massive", assimilant le PLF à une "saignée de plus de 10 milliards d'euros".

À l'initiative de l'AMF, des centaines de communes ont installé un ruban noir sur leur panneau d'entrée de ville pour protester contre les coupes.

Face aux critiques, le gouvernement entend afficher son bilan sur la simplification des normes.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu devrait intervenir jeudi en clôture de l'événement lors d'une table ronde, sans prononcer de discours comme il est d'usage chaque année.