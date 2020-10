Le congrès des départements de France ajourné, pour cause de crise sanitaire

Le 90e congrès des départements de France prévu du 4 au 6 novembre à La Rochelle est ajourné "en raison de la situation épidémique du pays", a annoncé lundi dans un communiqué le président de l'Assemblée des départements de France, Dominique Bussereau.

"De nouvelles dates seront annoncées en fonction de l'évolution des circonstances sanitaires et du calendrier électoral", précise le communiqué.

A quelques mois du renouvellement des mandats régionaux et départementaux, le 90e congrès devait permettre de mettre en lumière "la capacité des départements à innover au service des territoires et de leurs habitants: tant au quotidien que lors d'une situation exceptionnelle, comme l'a démontré la crise du Covid-19", expliquait l'ADF mercredi dernier dans son communiqué de présentation du Congrès, rappelant que les départements "ont été en première ligne pour maintenir les services publics essentiels et adapter les réponses aux enjeux sanitaires, sociaux et économiques engendrés par cette épidémie".

Le Congrès devait notamment accueillir des intervenants tels que Gérard Larcher, Président du Sénat, Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, Isabelle Autissier, présidente du WWF (Fonds Mondial pour la Nature) ou encore Jérôme Fourquet, directeur du département "Opinion et Stratégie d'entreprises" de l'IFOP (Institut Français d'Opinion Publique).

Face à une deuxième vague "brutale" du Covid-19, qui pourrait même être "plus forte que la première", l'hypothèse d'un nouveau confinement prend désormais corps en France. Un nouveau record a ainsi été battu dimanche avec 52.000 cas positifs enregistrés en 24 heures et leur nombre réel pourrait même être "autour de 100.000 par jour", selon le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy.

L'Assemblée des départements de France (ADF) réunit les présidents des 103 collectivités adhérentes, dont 96 départements et sept collectivités territoriales à compétences départementales.