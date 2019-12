Le Congrès américain reconnaît le génocide arménien, la Turquie se fâche

Le Congrès des Etats-Unis a formellement reconnu jeudi le « génocide arménien » lors d'un vote symbolique qui a encore renforcé le courroux de la Turquie à un moment crucial pour l'avenir des relations entre Washington et Ankara.Après la Chambre des représentants à une écrasante majorité fin octobre, le Sénat a adopté à l'unanimité une résolution pour « commémorer le génocide arménien en le reconnaissant officiellement ».Il appelle aussi à « rejeter les tentatives [...] d'associer le gouvernement américain à la négation du génocide arménien », dans ce texte promu par des sénateurs des deux bords politiques mais qui avait été bloqué à plusieurs reprises par des alliés républicains de Donald Trump.« Je suis heureux que cette résolution ait été adoptée à une époque où il y a encore des survivants du génocide », a déclaré dans l'hémicycle l'un de ses auteurs, le sénateur démocrate Bob Menendez, avant d'être saisi par l'émotion et de s'efforcer de contenir ses larmes. For people who have become cynical about public service, take 30 seconds to watch @SenatorMenendez get choked up before he closes the successful Senate vote recognizing the #ArmenianGenocide. He worked for decades to make this happen. pic.twitter.com/umknz8r6BN-- Samantha Power (@SamanthaJPower) December 12, 2019 Comme en octobre, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a salué « une victoire pour la justice et la vérité ». « Au nom des Arméniens, j'exprime ma gratitude au Congrès américain ».Et comme en octobre, la Turquie a dénoncé sans tarder un vote qui « met en péril l'avenir des relations » turco-américaines. Bien que ces résolutions ne soient pas contraignantes, des parlementaires exhortent le locataire de la Maison-Blanche à leur emboîter le pas.Le génocide arménien est reconnu par une trentaine de pays et la communauté des historiens. Selon les estimations, entre 1,2 million et 1,5 million ...