Le confinement a fait exploser le nombre de nouveaux précaires

Pendant les deux mois du confinement, 1.270.000 personnes ont sollicité l'aide du Secours populaire, dont près de la moitié n'était jamais venu jusque-là.

Des volontaires du Secours populaire distribuent de la nourriture à Saint-Denis, en région parisienne, le 6 mai 2020. ( AFP / THOMAS SAMSON )

C'est un des dommages collatéraux de la crise du Covid-19 : le Secours populaire s'alarme mercredi 30 septembre des ravages de la crise sanitaire et met en garde contre une flambée de pauvreté sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, après un confinement qui a fait exploser le nombre de nouveaux précaires.

Selon le dernier baromètre de l'association réalisé avec Ipsos, pendant les deux mois du confinement, 1.270.000 personnes ont sollicité l'aide du Secours populaire dans ses permanences d'accueil - contre 3,3 millions sur toute l'année 2019. Parmi ces demandeurs, 45% étaient jusque-là inconnus de l'association

"Un chiffre absolument énorme", s'alarme Henriette Steinberg, secrétaire générale de l'association. "Mais j'ai bien peur que ce soit encore en train d'augmenter" , affirme-t-elle à l'AFP. "Nous n'avons jamais vécu une situation pareille depuis la Deuxième Guerre mondiale, et il y a urgence", affirme la responsable associative. "Beaucoup n'avaient jamais demandé d'aide à personne. Et là, non seulement ils n'ont plus de quoi se nourrir, mais ils ne peuvent plus payer leur loyer ni l'électricité".

14% des Français sautent des repas

Selon cette étude, un Français sur trois a subi une perte de revenus en raison de la crise , et 16% la décrivent comme "importante". Par ailleurs, 57% des Français ne sont pas partis en vacances cet été, et 1 sur 4 pour des raisons financières. Parmi eux, 61% touchaient moins de 1.200 euros par mois, et 49% étaient ouvriers.

Pire encore, selon cette étude, 14% des Français sautent certains repas et 25% se restreignent sur la quantité de ce qu'ils mangent . Chez les plus précaires, ceux dont le revenu mensuel net du foyer s'élève à moins de 1.200 euros, les pourcentages atteignent respectivement 38% et 46%.

Le confinement a aussi accentué les inégalités scolaires , avec le "manque de matériel informatique (ordinateurs, imprimantes) et d'accès à internet pour suivre l'école à distance, des logements exigus ne permettant pas de s'isoler pour étudier dans le calme", souligne l'association, rappelant que 500.000 enfants auraient décroché scolairement.

Les étudiants, nombreux à occuper de petits boulots pour financer leurs études, représentent une autre catégorie durement touchée par la crise et le chômage qui l'a accompagnée.

En 2019, le Secours populaire avait au total aidé près de 3,3 millions de personnes et s'attend à un chiffre "largement supérieur" pour 2020. En France, la forte hausse du chômage déjà enregistrée en 2020 risque de continuer, avec 800.000 suppressions d'emplois attendues cette année selon la Banque de France, avant même l'annonce de nouvelles mesures de restrictions sanitaires le 23 septembre.

Selon l'ONU, à l'échelle mondiale, la pandémie de Covid-19 pourrait faire basculer plus de 130 millions de personnes supplémentaires dans la faim chronique d'ici à la fin de l'année.