Le comté de Maricopa, coeur démographique et clé électorale de l'Arizona

Vue aérienne du centre-ville de Phoenix, en Arizona, le 6 janvier 2020 ( AFP / Daniel SLIM )

Le comté de Maricopa est une ancienne place forte républicaine où la population hispanique est importante et les électeurs indépendants nombreux, dans un Etat -l'Arizona- qui est susceptible de basculer politiquement lors de la présidentielle de novembre.

Voici cinq choses à savoir sur ce comté:

- Agrumes et coton -

A la fin du XIXe siècle, l'irrigation contribue à l'envol de Phoenix, capitale de l'Arizona qui devient en 1912 le 48e Etat américain.

Carte localisant le comté de Maricopa dans l'Etat américain de l'Arizona ( AFP / Corin FAIFE )

La localité endormie peuplée de Saguaros, grands cactus arborescents, se mue en terre d'élevage et de plantations d'agrumes et de coton.

Après la Seconde guerre mondiale, la ville devient un aimant pour des retraités et des familles désireuses de soleil à bon marché. Une croissance démographique favorisée par l'arrivée de la climatisation. A Phoenix, la température haute moyenne dépasse en effet les 37 degrés Celsius un tiers de l'année.

Entre 2010 et 2020, Phoenix connaît la plus forte croissance de toutes les villes américaines, se hissant à la cinquième place nationale en termes de nombre d'habitants. Plus de 1,6 million d'Américains vivent dans cette ville où les services financiers et l'industrie sont rois, selon le dernier recensement.

- Historiquement républicain -

Le comté de Maricopa, où se concentrent 62% des habitants de l'Arizona, a jusqu'à récemment été une place forte républicaine.

Des supporters de Donald Trump manifestent devant le Capitole de l'Etat de l'Arizona, le 7 novembre 2020 à Phoenix ( AFP / OLIVIER TOURON )

"La vraie élection significative, c'était en 2016 quand Donald Trump a remporté le comté avec à peine trois points de pourcentage. Quatre ans plus tôt, Mitt Romney (candidat républicain malheureux face à Barack Obama) l'avait enlevé avec 11 points", explique David Berman, professeur de sciences politiques à l'Université d'Etat de l'Arizona.

En 2020, Joe Biden y a battu Donald Trump avec plus de 45.000 voix d'avance, mettant un terme à près de huit décennies de domination des candidats républicains à une présidentielle dans l'Etat.

D'après M. Berman, le programme très à droite du magnat de l'immobilier a rebuté certains électeurs qui préfèrent les républicains plus centristes.

- Hausse de la population hispanique -

La population hispanique représente près d'un tiers de la population du comté. Entre 2010 et 2020, elle a bondi de 16%, soit une hausse plus rapide que la moyenne de l'Arizona.

Graphique sur l'appartenance ethnique de la population du comté de Maricopa en Arizona, telle qu'elle a été déclarée lors du recensement de 2020 ( AFP / Corin FAIFE )

"Il y a eu des efforts pour faire voter les électeurs hispaniques et amérindiens", qui ont tendance à voter démocrate, relève le professeur Berman.

Les démocrates bénéficient aussi de l'arrivée d'Américains venus d'Etats plus à gauche comme la Californie, à la recherche d'emplois et de logements moins chers.

- Indépendants -

Les indépendants sont nombreux dans le comté.

Des rouleaux d'autocollants "J'ai voté" stockés au centre de tabulation et d'élection du comté de Maricopa, le 3 juin 2024 à Phoenix, en Arizona ( AFP / Patrick T. Fallon )

Environ 34% des électeurs sont inscrits dans la catégorie "autres", à comparer aux 35% de républicains et 28% de démocrates, selon les données les plus récentes.

Les élections en sont d'autant plus imprévisibles.

"Maricopa est toujours pas mal rouge (la couleur des républicains) et les électeurs des Etats pivots se tournent en général vers les républicains plus traditionnels. Ils n'aiment pas les républicains +Maga+ (trumpistes)", dit Paul Bentz, de Highground, un cabinet d'études de Phoenix.

- Vote par anticipation -

Environ 80 % des électeurs de Maricopa ont voté par anticipation en 2020 et 2022, une tendance qui date d'avant le Covid-19.

Une urne sous surveillance vidéo au centre de tabulation et d'élection du comté de Maricopa, le 3 juin 2024 à Phoenix, en Arizona ( AFP / Patrick T. Fallon )

En 1991, une loi a permis aux électeurs de demander des procurations pour n'importe quel motif.

Puis a été créé un programme envoyant automatiquement des bulletins à chaque électeur en amont des scrutins.

La hausse du vote par correspondance consécutive à la pandémie a ralenti les opérations de comptage et de vérification. En 2020, les télévisions américaines avaient mis plus d'une semaine pour octroyer l'Arizona au camp Biden.