Le Comte de Bouderbala : «C'est le basket qui m'a amené à la scène»

Ce n'est pas une blague. Sur sa fiche Wikipédia, Sami Améziane, alias le Comte de Bouderbala, est d'abord décrit comme « joueur international de basket-ball ». « Je suis un fou de basket, dit-il. Je joue encore à l'occasion et j'aimerais le faire jusqu'à mes 80 ans. J'ai commencé à jouer à 11 ans et mon rêve était de devenir professionnel, ce que j'ai réussi à devenir à 20 ans à Bondy. »Avant la scène dans les plus grandes salles de France et de Navarre - il a joué son dernier spectacle devant un million de spectateurs au total --, l'humoriste de 40 ans et meneur de poche d'1,74 m a écumé les parquets.Il a porté le maillot de Bondy, Levallois, Poissy...L'enfant de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) a joué au PSG-Racing, Bondy, Levallois, Poissy et même en 2004-2005 dans une prestigieuse université américaine, Connecticut. Parti pour ses études, il y fut le partenaire de deux futurs joueurs NBA, Charlie Villanueva (Detroit, Dallas) et Rudy Gay (San Antonio). « À cette époque-là, je ne me voyais pas du tout faire de la scène, dit-il. J'étais trop timide. Mais il fallait que je témoigne de ce que j'avais vécu aux Etats-Unis. La meilleure façon, c'était le stand-up, l'humour. C'est donc bien le basket qui m'a amené à la scène et pas autre chose. »Avant de jouer au Madison Square Garden et même devant 70 000 spectateurs un soir à Syracuse, Sami Améziane a fait le tour des clubs franciliens en empruntant parfois, comme il dit, le « toboggan de la loose » : « J'ai plein de bons et mauvais souvenirs de basketteur. À 20 ans, j'avais un contrat de cinq ans, mais je me suis fait un accident d'abruti, une entorse en voulant courser des mecs qui cassaient la voiture de mon père ! Je me suis alors retrouvé en quatrième division, mais j'ai rebondi. » Sami Améziane, du temps où il jouait en NCAA aux Etats-Unis il y a quinze ans. DR Il a aussi croisé des entraîneurs qui ne ...