Le communiqué du FC Nantes après les incidents de la Beaujoire

Tel un communiqué d’après-guerre. Par le biais d’un communiqué, Le FC Nantes a répondu à l’envahissement de terrain de ses supporters survenu à la 22 e minute de la rencontre face à Toulouse : « Les valeurs du club, son histoire et son identité ne sauraient être bafouées par de tels actes et comportements. »

La LFP se penchera sur le dossier le 27 mai

Le club précise également qu’ « un stade de football doit demeurer un lieu populaire, festif et sécurisé pour tous ». Une réponse classique qui ne devrait pas, sans trop nous avancer, calmer la colère de la Beaujoire, alors que le club vivra sa première saison en deuxième division depuis 2009. De son côté, la LFP a placé le dossier en instruction et statuera sur le dossier le 27 mai.…

TC pour SOFOOT.com